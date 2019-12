Luca Waldschmidt, auteur d'un triplé contre la Serbie Déjà 3 buts et 2 passes décisives pour Marco Richter

Richter et Waldschmidt : « Nous voulons aller le plus loin possible »

Luca Waldschmidt, auteur d’un triplé, a largement contribué à la victoire de la Mannschaft hier soir contre la Serbie (6-1). Marco Richter a également marqué, et compte déjà trois buts et deux passes décisives en seulement deux rencontres. Les deux attaquants ont accepté de revenir sur leur début de tournoi, et se sont exprimés sur leurs objectifs pour la suite de la compétition. DFB.de : Félicitations pour cette belle victoire ! Vous prenez du plaisir à jouer ce genre de rencontres, non ? Luca Waldschmidt : Absolument. Nous avons fait un super match et mérité notre victoire. Nous avons joué exactement comme nous l’avions prévu. Je pense que les spectateurs ont également pris du plaisir à nous regarder. Marco Richter : Nous sommes satisfaits de notre début de compétition. Contre la Serbie, nous avons tous beaucoup couru, c’est comme ça que nous sommes allé chercher ce résultat. DFB.de : Luca Waldschmidt, pourquoi n’avez-vous pas encore donné de balle de but à Marco Richter ? Lui vous a déjà fait deux passes décisives… Waldschmidt : Je ne sais pas non plus (rires). Si j’ai la possibilité, je le ferai évidemment. Sur le deuxième but contre la Serbie, il m’a vraiment parfaitement servi. Je n’avais plus qu’à pousser la balle au fond. Au final, peu importe lequel de nous deux marque. DFB.de : Pourquoi l’ambiance est-elle si bonne dans l’équipe ? Richter : On s’entend bien, tout simplement. Nous voulons tous aller le plus loin possible dans cet EURO, et nous nous concentrons toujours sur le match qui arrive. Nous avons réussi à trouver le bon équilibre, nous savons nous amuser et nous détendre, mais également être sérieux quand il le faut. Waldschmidt : Exactement. Je pense que tous les joueurs s’entendent bien, pas seulement Marco et moi. Et tout le monde dans l’équipe sait très bien que nous n’avons encore rien remporté. Nous nous motivons mutuellement pour atteindre les demi-finales et nous qualifier pour les Jeux Olympiques. DFB.de : L’Autriche pourrait vous ravir la première place du groupe en cas de victoire, alors qu’un match nul vous assurerait la qualification pour les demi-finales. Richter : Ce genre de calcul ne nous intéresse pas. Nous allons jouer le match contre l’Autriche pour le gagner. DFB.de : Vous attendez-vous à un match plus compliqué que contre la Serbie ? Waldschmidt: Lors d’un EURO, tous les adversaires sont difficiles à affronter, et nous devons toujours élever notre niveau de jeu. L’Autriche aura besoin d’une victoire pour se qualifier, donc ça sera un match excitant, d’autant plus qu’il y a une certaine rivalité entre les deux pays. Je me réjouis d’avance du duel contre mon coéquipier de Fribourg Philipp Lienhart. Richter : Le fait que le Danemark ait battu l’Autriche montre qu’il y a peu d’écart de niveau entre les équipes dans cet EURO. Dans le groupe A, la Pologne a également battu l’Italie, ce que peu de gens auraient parié. Nous sommes prévenus, et nous n’allons sous-estimer aucun adversaire. C’est seulement lorsque nous serons en demi-finale que nous aurons atteint notre premier objectif. [dfb]