Reus : « On entendait très bien les applaudissements »

Marco Reus, titulaire jeudi soir à Munich, aurait pu faire trembler des filets face à la France sans un excellent Alphonse Areola. Meneur de jeu d’une équipe évoluant dans une configuration tactique nouvelle, le milieu offensif du Borussia Dortmund s’est dit satisfait du résultat de 0 à 0 face aux champions du monde, tout en exprimant des regrets au regard des nombreuses occasions manquées.

DFB.de : Monsieur Reus, comment jugez-vous la prestation de l’équipe contre la France ?

Marco Reus : Notre prestation était positive dans l’ensemble. Nous avons plutôt bien joué. J’ai eu le sentiment tout au long du match que nous avions l’attaque française largement sous contrôle, car nous avons défendu en tant qu’équipe. Les Français ont certes eu des occasions, mais nous avons aussi eu les nôtres en deuxième mi-temps. Avec un peu plus de chance, nous aurions mis ce but du 1-0.

DFB.de : Qu’a-t-il manqué à l’équipe pour inscrire ce but ?

Marco Reus : Il faut reconnaître que la France a très bien défendu. Nous avons besoin d’encore plus de détermination de marquer. Nous aurions pu rester plus calmes sur quelques offensives. Mais nous avions mis l’accent sur l’aspect défensif.

DFB.de : Ce match a-t-il selon vous répondu aux attentes ?

Marco Reus : Il y a en tout cas beaucoup d’éléments qui rendent optimiste. Nous nous sommes battus pendant 90 minutes et avons joué avec beaucoup de passion. C’était ce que nous voulions faire. Nous étions aussi très compacts, avons montré de bons automatismes en défense. La deuxième mi-temps m’a plu davantage au niveau offensif, car nous pouvons et devons mieux attaquer que ça. Sans pour autant oublier qu’il y avait les champions du monde en face.

DFB.de : Comment avez-vous trouvé l’accueil des fans ?

Marco Reus : Les fans et leurs réactions ont fait beaucoup de bien à toute l’équipe. Les voir recommencer à nous soutenir immédiatement de la sorte, on ne s’y attendait pas forcément. En jouant, nous avons très bien entendu les applaudissements sur nos duels et nos combinaisons. Nous avons fait un tour du terrain après la fin du match, pour les remercier de leur soutien.

[dfb]