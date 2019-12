Reus : « Nous devons avoir soif de victoire »

Leon Goretzka et Marco Reus furent les moteurs de l'équipe d’Allemagne lors du match nul (1-1) contre la Serbie. Reus, arrivé en deuxième période, a donné beaucoup d'élan au jeu offensif et a permis au remplaçant Goretzka d’égaliser. Dimanche (20h45), la qualification pour l’Euro débutera contre les Pays-Bas. Lors de la conférence de presse, le duo a parlé du futur match à Amsterdam.

MARCO REUS AU SUJET...

... de la tactique contre les Pays-Bas : Lors du dernier match, ils nous avaient pressés haut et avaient défendu en marquage individuel. Il sera important de bien profiter de l’espace et d’arriver devant les buts avec un jeu rapide et facile pour pouvoir concrétiser nos occasions. A Gelsenkirchen, nous avons montré un bon jeu, mais nous n'avons pas réussi à garder l’avantage. J'espère que nous serons prêts dimanche. Si nous avons la bonne attitude et si nous agissons en équipe, nous aurons une chance de gagner. Tout dépendra de la rapidité de nos transitions, nous devons être compacts et avoir soif de victoire. Ce faisant, je suis sûr que nous pourrons gagner. Nous allons nous donner à 100 pour cent et tout tenter pour remporter le match.

... de la qualité des Néerlandais : Ils ont beaucoup de bons jeunes joueurs, mais aussi des joueurs plus âgés qui sont déjà robustes. Ils forment un bon mélange.

... de son rôle de leader au sein de l'équipe : J’assume déjà des responsabilités à Dortmund et je vais essayer de faire la même chose ici. Mais cela prendra du temps. Des jeunes joueurs ont rejoint l'équipe. L’équipe se cherche encore. Notre objectif est de retrouver notre niveau d’autan.

... de sa flexibilité : Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est une bonne chose quand l'entraîneur sait qu'on peut jouer à différents postes. Cela ne me stresse pas, je joue là où l’entraîneur me place.

... de l'ambiance dans le stade contre la Serbie : Nous devons faire en sorte que l'ambiance s’améliore. Mais nous avons aussi besoin de la patience des fans. Une fois qu’on aura fait revenir l’étincelle, je suis sûr que l'ambiance s’améliorera à nouveau.

LEON GORETZKA AU SUJET...

... de la rivalité entre les Pays-Bas et l'Allemagne : Les matchs contre eux ont toujours été spéciaux, notamment en raison de la situation géographique. Ce match s’annonce intéressant, et nous sommes motivés en conséquence. Je partais en vacances avec ma famille aux Pays-Bas, j'ai grandi avec cette rivalité. Le match sera enflammé.

... de la tactique contre les Pays-Bas : Ils vont essayer de nous empêcher de monter. Leur défense est avancée, derrière elle il y a donc beaucoup d’espace. Nos joueurs rapides devront en profiter pour s’avancer, et on devra avoir un bon timing avec les passes dans leur moitié de terrain. C’est ainsi qu’on pourra marquer des buts.

... du leader de l’équipe : Tout dépend de la définition. Il faut d'abord être bon sur le terrain. C'est la base sur laquelle vous bâtissez. J'essaie de construire cette base. Il faut aller de l'avant en réalisant constamment de bonnes performances. A moyen terme, je me vois en mesure d'assumer ce rôle, et je commence à le faire petit à petit.

... de sa flexibilité : Marco et moi avons joué de manière très flexible contre la Serbie en deuxième période. Ça devient un avantage si plusieurs joueurs peuvent jouer à différents postes. Le jeu devient ainsi flexible, ce qui permet de créer des failles chez l’adversaire.

... des insultes racistes envers Gündogan et Sané lors du match contre la Serbie : J'ai vu la vidéo. Cela m’a beaucoup affecté et consterné. Il faut prendre des décisions radicales face à ça. Chez nous à la DFB, la diversité et l'intégration ne sont même pas un sujet de discussion, c'est une évidence. J’aimerais que des décisions courageuses soit prises à l’encontre des ces personnes pour les remettre à leur place.

