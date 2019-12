Reus inscrit son 100e but en Bundesliga

L’international Marco Reus a profité de la victoire 4-1 du Borussia Dortmund face à RB Leipzig dimanche soir pour inscrire le 100e but de sa carrière en Bundesliga. Le milieu offensif de 29 ans avait ouvert son compteur le 28 août 2009 devant le FSV Mayence, alors qu’il jouait encore pour le Borussia Mönchengladbach.

À Dortmund, Leipzig avait ouvert le score dès la première minute de jeu grâce à l’attaquant français Jean-Kévin Augustin. Mahmoud Dahoud a égalisé pour Dortmund 20 minutes plus tard (son premier but en 36 matchs avec le BVB), avant que Marcel Sabitzer (40e, contre son camp), Axel Witsel (43e) et donc Reus ne permettent à Dortmund de remporter une large victoire.