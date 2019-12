Joueur le plus capé d'Estonie et actuel sélectionneur : Martin Reim

Retrouvailles après 80 ans : Allemagne-Estonie

Dernier match de la saison pour la Mannschaft, qui affronte ce soir l’Estonie (20h45) à Mayence dans le cadre des qualifications à l’EURO 2020. Après deux victoires consécutives contre les Pays-Bas (3-2) et la Biélorussie (2-0), l’Allemagne a l’occasion de prendre la première place du groupe F à l’Irlande du Nord, qui jouera au même moment contre la Biélorussie. Coup de projecteur sur un adversaire qui n’a croisé la route de la DFB qu’à trois reprises.

Bilan des confrontations : L’équipe d’Allemagne a remporté l’ensemble de ses trois matchs face à la sélection estonienne, avec une différence de buts de 11 à 1. Le dernier duel en date, remporté 2-0 à Tallinn, remonte au 26 juin 1939 : 80 ans d’attente, soit la plus longue période sans confrontation face à une même équipe pour la Mannschaft. Le seul match de compétition remonte au 29 août 1937 à Königsberg et fut remporté 4-1 par l’Allemagne malgré un score de 1-0 à la pause en faveur des visiteurs.

Forme actuelle : Contrairement à l’équipe d’Allemagne, l’Estonie a mal démarré sa campagne de qualifications, concédant deux défaites de rang face à l’Irlande du Nord (0-2 à l’extérieur puis 1-2 à domicile).

Histoire : L’équipe nationale d’Estonie a disputé son premier match le 22 juillet 1921 à Tallinn, face à la Suède (0-0). À partir de 1940, suite à son annexion par l’Union Soviétique, l’Estonie perdit son indépendance et par la même occasion le droit de disposer d’une sélection nationale. Une situation qui perdura jusqu’en 1991 et l’éclatement de l’URSS. L’international estonien le plus capé n’est autre que l’actuel sélectionneur Martin Reim, qui disputa 157 matchs entre 1992 et 2009 pour l’Estonie. Le meilleur buteur est Andres Oper, actif de 1995 à 2014 et qui totalise 38 buts en 134 sélections.

Martin Reim : Le sélectionneur de l’Estonie est en poste depuis septembre 2016. Âgé de 48 ans, il a remporté deux fois le championnat d’Estonie avec le FC Flora Tallinn (2010 et 2011), ainsi qu’une coupe d’Estonie (2011). Entre 2012 et 2016, il entraîna plusieurs sélections nationales de jeunes.

Le groupe adverse : L’international estonien actuel le plus expérimenté est Konstantin Vassiljev (34 ans), appelé 113 fois en équipe d’Estonie. Il en est également le meilleur buteur encore en activité (25 buts). Le plus jeune joueur de l’équipe est Vladislav Kreida, 19 ans. Le FC Flora Tallinn est le plus gros fournisseur d’internationaux estoniens avec 7 joueurs ; sur les 24 Estoniens actuellement dans le groupe, 11 jouent pour des clubs estoniens et 13 pour des clubs étrangers.

