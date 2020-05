Retour de la Bundesliga féminine le 29 mai

La Bundesliga féminine FLYERALARM et la coupe d’Allemagne féminine se poursuivront à partir du 29 mai 2020. Dans de nombreux Länder, des décisions positives ont été prises pour que les rencontres puissent de nouveau avoir lieu.

Lors d'une vidéoconférence dirigée par le président de la commission, Siegfried Dietrich, les clubs se sont une nouvelle fois exprimés cet après-midi avec une grande unité en faveur de la poursuite de la saison et se sont mis d'accord sur le calendrier exact des matchs restants. Le nouveau calendrier avait déjà été approuvé le 11 mai lors d'une réunion du comité directeur de la DFB.

Les opérations se poursuivront sur la base du protocole « Task Force Sports Medicine/Special Match Operations ». Les lignes directrices, qui ont été élaborées conjointement par la DFB et la DFL, comprennent des exigences strictes en matière d'hygiène, des tests et des contrôles rapprochés. Le protocole correspond essentiellement à celui mis en place en Bundesliga et 2. Bundesliga masculines et ne diffère que par des nuances organisationnelles (par exemple le nombre de personnes dans les zones définies à l'intérieur et à l'extérieur des stades, qui sera plus restreint). L'objectif est d'assurer les meilleures conditions médicales possibles et la plus grande protection sanitaire pour toutes les personnes concernées.