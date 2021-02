Dans le groupe pour affronter Belgique et Pays-Bas : Stina Johannes et Sara Doorsoun

Retour de Doorsoun, première pour Johannes

C’est avec un groupe de 26 joueuses que l’équipe d’Allemagne effectuera son premier rassemblement de l’année. Pour les matchs des 21 et 24 février, respectivement contre la Belgique (à Aix-la-Chapelle) et les Pays-Bas (à Venlo), la sélectionneuse nationale Martina Voss-Tecklenburg a pour la première fois fait appel à la gardienne Stina Johannes (SGS Essen). Après de longues périodes d’absence, Sjoeke Nüsken (Eintracht Francfort) et Jana Feldkamp (SGS Essen) sont de retour, tout comme Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg), revenue de blessure.

En raison de la réglementation sanitaire en vigueur à l’égard des pays particulièrement touchés par les variants du coronavirus, trois joueuses sous contrats avec des clubs de Premier League anglaise ne pourront être présentes au rassemblement. Il s’agit de Melanie Leupolz (FC Chelsea), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) et Leonie Maier (FC Arsenal). La sélectionneuse se passera également des services de Turid Knaak (Atlético Madrid) et Lena Petermann (HSC Montpellier), leur venue ne pouvant être assurée en raison des distances.

Voss-Tecklenburg : « Une situation privilégiée »

Voss-Tecklenburg a déclaré : « Dans la situation pandémique actuelle, notre objectif est de réduire les risques au maximum dès le déplacement. Nous avons donc décidé de renoncer aux voyages par avion ou par train, afin de permettre aux joueuses de venir individuellement au rassemblement. Ce ne sera malheureusement pas possible pour Turid et Lena, et c’est dommage de ne pas pouvoir non plus compter sur Melly, Leonie et Ann-Katrin. C’est aussi une situation difficile pour les joueuses, mais nous sommes conscients d’être dans une situation privilégiée, car nous avons le droit de disputer nos matchs et ainsi nous préparer à l’EURO 2022. »

Pour la première fois depuis juin 2019, Almuth Schult (VfL Wolfsburg) sera présente à un rassemblement de l’équipe d’Allemagne. La gardienne, longtemps blessée avant de devenir la mère de jumeaux en avril dernier, s’entraînera pendant plusieurs jours avec le reste du groupe sans prendre part aux matchs. « Nous avons pris la décision de faire venir Almuth pendant quelques jours, en étroite concertation avec le club et notre entraîneur des gardiennes Michael Fuchs. Nous voulons nous faire une idée globale de sa forme actuelle », a déclaré la sélectionneuse.

Les matchs du mois de février se joueront sous la forme d’un petit tournoi, dans le cadre de la candidature commune de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne pour l’organisation de la Coupe du monde 2027. Voss-Tecklenburg : « C’est un signal fort en faveur de notre candidature. Sportivement, nous allons nous mesurer à deux excellents adversaires, ayant chacun de grandes qualités individuelles et beaucoup d’ambition. La Belgique est dotée d’une très bonne attaque et de joueuses expérimentées, et les Pays-Bas sont une équipe de classe mondiale avec des top-joueuses à pratiquement chaque poste. Nous avons l’objectif d’affronter ces équipes en imposant notre projet de jeu. »

