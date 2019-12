Retour aux sources pour Per Mertesacker

L’an dernier, Per Mertesacker mettait un terme à sa carrière professionnelle. Aujourd’hui, il s’offre un retour dans son club d’enfance, le TSV Pattensen.

« J’ai toujours dit que je voulais terminer ici au TSV Pattensen, là où tout a commencé », a déclaré Per Mertesacker au journal régional LeineBlitz. Mertesacker a joué au TSV Pattensen lorsqu’il était plus jeune. Il rejoindra par la suite le club d’Hanovre à l’été 1995 où il y effectuera ses débuts en tant que professionnel, en novembre 2003 à l’âge de 19 ans, avant d’être appelé en sélection avec les A. De 2006 à 2011, le défenseur central évolue sous les couleurs du Werder Brême puis se fera un nom en s’envolant pour l’Angleterre et le club d’Arsenal. La plus grande réussite de sa carrière il l’atteindra avec l’équipe nationale avec laquelle il remportera la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Son attachement à son village natal ainsi qu’à son club d’enfance sont restés intacts au cours de sa carrière. Le joueur aux 104 sélections nationales a d’ailleurs apporté son aide en finançant la pose d’un terrain en gazon artificiel ainsi que la construction d’une nouvelle tribune pour l’équipe première du club. À l’origine, Mertesacker voulait même y disputer son jubilé. Toutefois, en raison d’une capacité insuffisante, il fut malheureusement obligé de le délocaliser et de finalement l’organiser à Hanovre, où se sont rassemblées, en octobre dernier, plus de 40 000 personnes ; un moment riche en émotions.

« Je reviendrai jouer avec l’équipe sénior »

Il faudra toutefois faire preuve de patience avant de revoir le joueur de 34 ans de nouveau porter les couleurs du TSV Pattensen. « Je vis à Londres et je viens de débuter en tant que directeur de l’académie d’Arsenal, donc je ne saurais pas dire exactement quand est-ce que je pourrais revenir », a expliqué Mertesacker. « Ce que je sais, c’est que je reviendrai jouer avec l’équipe sénior, dans laquelle se trouvent plusieurs de mes amis qui ont débuté le foot avec moi au TSV Pattensen. »

Et autant dire que l’équipe première du TSV aurait bien besoin d’un joueur de la classe de Per Metersacker. Le TSV est actuellement classé 11e de Landesliga (Hanovre), pas loin de la zone de relégation. Quoi qu’il en soit, tout le monde ici se prépare déjà au retour de l’enfant du pays.

