René Adler prend sa retraite

L’ancien portier de la Mannschaft René Adler raccrochera les crampons à la fin de la saison et mettra ainsi un terme à sa carrière de footballeur. Le joueur de 34 ans s’est confié au magazine allemand Stern: « Je n’ai plus confiance en mon corps. Cela n’a donc plus aucun sens de continuer, c’est pourquoi je préfère arrêter maintenant. » Rappelons que René Adler évolue actuellement du côté de Mayence mais est éloigné des terrains depuis 4 mois en raison d’une blessure.

Sa dernière apparition en Bundesliga remonte au 29 avril 2018 lors de la victoire de son équipe 3-0 contre le RB Leipzig. Suite à cela, le gardien doit se retirer en raison de problèmes au cartilage du genou. « C’était dur mentalement. J’en ai payé le prix fort. Mon corps a assez souffert », concédait Adler sur les derniers instants de sa carrière.

René Adler sera apparu à douze reprises sous le maillot de la Mannschaft. Le natif de Leipzig a notamment pris part à la qualification de l’Allemagne pour le mondial 2010 en Afrique du Sud avant de toutefois déclarer forfait en raison d’une blessure aux côtes plus tôt cette année-là. Au total, il aura disputé 269 rencontres de Bundesliga avec, respectivement, le Bayer Leverkusen, Hambourg et enfin Mayence.