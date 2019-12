Reinhard Grindel réagit aux insultes contre Zieler

Le président de la DFB, Reinhard Grindel, a commenté les incidents en Bundesliga entre le 1. FC Cologne et le VfB Stuttgart. Le comité de contrôle de la Fédération allemande de football (DFB) a ouvert une enquête préliminaire contre Cologne. Au cours de la deuxième période, le gardien visiteur Ron-Robert Zieler aurait été insulté à plusieurs reprises par des spectateurs du virage Sud de Cologne. Des phrases comme « Zieler, pourquoi ne te suicides-tu pas ? » et « Ta mère est apparentée avec Enke » auraient été prononcées.

« Si les preuves sont confirmées, le tribunal sportif doit agir contre ces propos scandaleux avec toutes les conséquences que cela implique, au regard de la mémoire de notre gardien, du respect de sa famille et du travail important de la Fondation Robert Enke », a déclaré Reinhard Grindel, président de la DFB, qui est également vice-président du conseil d’administration de la fondation.

Le club du bouc a été invité par la DFB à prendre rapidement position et à demander une enquête sur les auteurs des faits. Après la présentation et l'évaluation de la prise de position, la commission décidera de l'avancement de la procédure.

Le FC Cologne veut identifier les coupables

Le club de Cologne avait déjà réagi lundi. « Le FC va tenter d'identifier l'auteur ou les auteurs des faits et se réserve le droit de prendre des mesures contre eux », a déclaré l’actuelle lanterne rouge du championnat dans un communiqué. Selon les informations de l'Express, le FC va maintenant examiner toutes les informations et exploiter les images vidéo. Les insultes étaient clairement audibles à travers les micros de la télévision.

Zieler (29 ans) a enduré les incidents avec impassibilité. « Que devrais-je faire ? Bien sûr, j'entends ça, le gars est cinq mètres derrière moi », a déclaré le champion du monde 2014 à l'Express : « Je prends ça de manière sportive, on est habitué à quelques-unes en tant que gardien. Et je suis Colonais, de tout mon cœur, et je le resterai. »