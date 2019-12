249 matchs de coupe, 21 finales et 18 victoires : le Bayern après la finale en 2016

Record : Le Bayern dispute son 250e match de coupe

Des gages de réussites, des experts en coupe et des records : avec quel joueur le FC Bayern Munich gagne toujours en coupe d’Allemagne, pourquoi le Bayer Leverkusen a-t-il ses chances en tant qu’hôte du recordman de victoires, pourquoi l’Eintracht Francfort aime se déplacer à Gelsenkirchen pour affronter Schalke 04 et pourquoi les finales de coupe ne sont pas étrangères aux quatre équipes encore en lice. DFB.de vous livre les faits liés à ces demi-finales de coupe d’Allemagne des 17 et 18 avril prochains.

GARANTIE DE VICTOIRE : Le Bayern Munich n’a encore perdu aucun match de coupe d’Allemagne lorsque le défenseur latéral Rafinha se trouvait sur le terrain. Le Brésilien a disputé 24 matchs de coupe avec le Bayern et a toujours quitté la pelouse en tant que vainqueur.

MAUVAIS SOUVENIRS : La dernière fois que le Bayern Munich a manqué une demi-finale de coupe d’Allemagne, c’était à l’issue d’une prolongation perdue 2-4 contre le Bayer Leverkusen. À cause de travaux dans la BayArena, ce quart de finale de la saison 2008/2009 avait eu lieu à Düsseldorf.

UN ENTRAÎNEUR À SUCCÈS : Niko Kovac a remporté neuf de ses dix matchs en tant qu’entraîneur en coupe d’Allemagne. Malheureusement, le seul qu’il a perdu était la finale de 2017 contre le Borussia Dortmund.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Trois des quatre demi-finalistes sont déjà allés aux prolongations cette saison. Seul Schalke a réussi à mettre un terme à tous ses matchs dans le temps réglementaire.

DE VIEILLES CONNAISSANCES : L’Eintracht Francfort n’a jamais rencontré aucun club plus souvent que Schalke 04. Les deux clubs se sont livrés neuf duels en coupe, chaque club l’a emporté quatre fois – un match retour avait été nécessaire en 1977.

DE VIEUX AMIS : Il les connait tous – Jupp Henyckes est bien connu de tous les demi-finalistes. L’entraîneur de 72 ans a été à la tête des quatre clubs encore en lice.

RIEN À PRENDRE : Le coach de Leverkusen Heiko Herrlich a perdu toutes ses confrontations, en tant qu’entraineur, face au Bayern Munich. Avant les deux défaites 1-3 de cette saison, il s’était également incliné 1-5 lors de la saison 2009/2010 quand il entraînait le VfL Bochum.

INVAINCU : Niko Kovac n’a encore jamais perdu contre Schalke 04 depuis qu’il est à la tête de l’Eintracht Francfort. Ses joueurs l’ont emporté à deux reprises face aux Königsblauen et le troisième match s’est soldé par un nul.

DÉTERMINATION : Quatre des cinq dernières demi-finale de coupe d’Allemagne de Schalke se sont soldées par une victoire du club de Gelsenkirchen. La seule défaite a eu lieu lors de la saison 2009/2010, 0-1 face au Bayern Munich.

ÉTAPE CLÉ : Avec son match à Leverkusen, le Bayern Munich sera le premier club à avoir disputé 250 matchs de coupe d’Allemagne (en comptant l’ancienne compétition, la coupe Tschammer).

UN SENTIMENT FAMILIER : Chacun des quatre demi-finalistes sait ce que cela fait de soulever la coupe. Leverkusen l’a remportée une fois, Francfort quatre fois, Schalke cinq fois. Le Bayern, quant à lui, compte 18 coupes d’Allemagne, un record unique.

À MÉDITER : Pour la troisième année consécutive, seuls des clubs de Bundesliga figurent au stade des demi-finales.

REMPARTS : Dans le duel entre Schalke 04 et l’Eintracht Francfort vont s’affronter les deux meilleures formations défensives de la compétition : les deux équipes n’ont encaissé qu’un seul but.

