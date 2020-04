Record de longévité pour Joachim Löw

En ce 1e avril 2020, Joachim Löw devient officiellement le sélectionneur national exerçant son mandat depuis le plus grand nombre d’années. Il dépasse ainsi Oscar Tabarez, démis de ses fonctions hier par la fédération uruguayenne de football.

Löw a succédé à Jürgen Klinsmann, dont il était l’adjoint, le 12 juillet 2006 et dirige la Nationalmannschaft depuis maintenant 13 ans et 264 jours. Durant cette période, l’équipe a disputé 181 rencontres sous ses ordres. Son passage restera bien sûr marqué par la victoire lors de la coupe du monde 2014.

Derrière lui, on retrouve le sélectionneur andorran Koldo et le luxembourgeois Luc Holtz. Parmi ceux présents au mondial 2018, c’est Didier Deschamps, à la tête de l’équipe de France depuis sept ans et demi, qui occupe la deuxième place.

[dfb]