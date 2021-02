Ratisbonne crée la surprise

Le club de deuxième division du SSV Jahn Ratisbonne remonte un écart de deux buts pour se qualifier aux tirs au but aux dépens du FC Cologne. Il atteint ainsi les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne pour la première fois de son histoire. Leipzig n’a en revanche pas tremblé face au VfL Bochum (4-0). Dans les deux duels opposant des pensionnaires de Bundesliga, Wolfsburg s’impose devant Schalke 04 (1-0) et le Borussia Mönchengladbach l’emporte à Stuttgart (1-2).

La remontée de Jahn Ratisbonne

Nouvel exploit dans cette édition 2020-2021 de la Coupe d’Allemagne : le SSV Jahn Ratisbonne élimine le FC Cologne au bout du suspense. La partie débute pourtant parfaitement pour les Kölner, qui prennent rapidement deux buts d’avance grâce à Ismail Jakobs (4e) et Emmanuel Dennis (22e). Mais Ratisbonne parvient à refaire son retard avant la mi-temps, grâce à des réalisations de Scott Kennedy (35e) et Jann George (45e). En seconde période, Emmanuel Dennis a l’occasion d’offrir la victoire à son équipe, mais son penalty est repoussé par Alexander Meyer (78e). Finalement, Ratisbonne remporte sa troisième victoire de la saison aux tirs au but.

Au même moment avait lieu le choc de la soirée, entre le VfB Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach. Ce sont les Souabes qui se mettent les premiers en évidence, avec l’ouverture du score en tout début de rencontre de Silas Wamangituka (2e). Mais les Poulains de Gladbach renversent la rencontre, tout d’abord grâce à une belle frappe enroulée du pied gauche de Marcus Thuram, juste avant la mi-temps (45e). Puis dès le retour des vestiaires, par l’intermédiaire d’Alassane Pléa, qui évite la sortie de Bredlow et marque dans le but vide (50e).

Wolfsburg et Leipzig poursuivent l’aventure

Plus tôt dans la soirée, Leipzig n’a pas eu de mal à se défaire du VfL Bochum. Amadou Haidara ouvre rapidement le score de la tête, à la suite d’un centre de Sabitzer (11e). Passeur, le capitaine du RB se fait ensuite buteur, transformant un penalty provoqué par le milieu de terrain français Christopher Nkunku (45e). La deuxième période est celle de Yussuf Poulsen ; l’attaquant ouvre son compteur en reportant son face à face après un service de Dani Olmo (66e), et inscrit un doublé dix minutes plus tard en reprenant de la tête un coup franc tiré par Angeliño (75e).

Enfin, Wolfsburg obtient également son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire face au FC Schalke 04 (1-0). Weghorst transforme en deux temps un penalty obtenu par Schlager, peu avant la pause et inscrit l’unique but de la rencontre (40e). Schalke tente de revenir dans la partie, mais Casteels se montre intraitable devant Matthew Hoppe (45e) et Mark Uth (74e).

Les huitièmes de finale

Mardi 2 février 2021

Holstein Kiel – Darmstadt 98 : 1-1 | 7 t.a.b à 6

Rot-Weiss Essen – Bayer 04 Leverkusen : 2-1 a.p.

Borussia Dortmund – SC Paderborn : 3-2 a.p.

Werder Brême – Greuther Fürth : 2-0



Mercredi 3 février 2021

RB Leipzig – VfL Bochum : 4-0

VfL Wolfsburg – Schalke : 04 1-0

SSV Jahn Ratisbonne – 1. FC Cologne : 2-2 | 4 tab à 3

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach : 1-2



[dfb]