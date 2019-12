Qui sera élue joueuse de l’année ?

Le billet pour la Coupe du monde 2019 en France est validé. L’équipe est invaincue sur ses huit derniers matchs et ne compte que deux défaites sur ses 11 dernières sorties. Le bilan de l’équipe d’Allemagne féminine en 2018 est positif. Mais qui aura fait la meilleure impression au niveau individuel ? Qui sera la joueuse de l’année ? Les votes sont ouverts, chaque voix compte ! Votez ici.

Les joueuses nominées sont celles qui ont eu le plus de temps de jeu en 2018. Les critères de sélection reposent sur le nombre de matchs disputés et de minutes passées sur le terrain. Les candidates doivent avoir joué au moins huit matchs, ou bien 50% (495 minutes) du temps de jeu total de l'équipe. Les joueuses qui font partie de cette shortlist sont : Alex Popp (10 matchs/889 minutes), Sara Doorsoun (10/839), Sara Däbritz (10/749), Svenja Huth (9/684), Almuth Schult (7/653), Leonie Maier (9/642), Lina Magull (10/631), Verena Schweers (7/541) et Lea Schüller (8/471).

Il est déjà clair qu’il y aura une nouvelle lauréate cette année. La joueuse de l’année 2017 était Linda Dallmann, qui n'a disputé que sept matchs cette année pour 446 minutes. Les gagnantes précédentes Dzsenifer Marozsan, Lena Goeßling et Isabel Kerschowski ne sont pas nominées cette année. Qui sera la nouvelle joueuse de l’année ? Votez jusqu’au vendredi 4 janvier à midi.

[jh]