Qui sera élu joueur de l’année 2018 ?

L’année 2018 restera dans l’histoire de l’équipe d’Allemagne comme une immense déception. Mais malgré l’élimination dès le premier tour de la Coupe du monde et la relégation en UEFA Nations League, il reste des bons moments à retenir. Cette fin de match contre la Suède à Sotchi. Les bonnes performances face aux nouveaux champions du monde. La victoire 3-0 contre la Russie à Leipzig, preuve que la reconstruction est en bonne voie.

C’est désormais au tour des fans de choisir : qui sera élu Joueur de l’année 2018 en équipe d’Allemagne ? Les 13 joueurs nominés cette année sont ceux ayant disputé au moins huit matchs ou au minimum 50% du temps de jeu total de la Mannschaft.

Votez ici jusqu’au samedi 5 janvier à midi ; choisissez votre joueur, puis cliquez sur ABSTIMMEN.

Sont présents parmi les nominés : Joshua Kimmich, vainqueur en 2017 et joueur le plus utilisé par Joachim Löw en 2018, Toni Kroos, vainqueur en 2014, et Leroy Sané, seul nominé à ne pas avoir disputé la Coupe du monde.

[dfb]