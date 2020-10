Quatre nouveaux appelés par Kuntz

Le sélectionneur Stefan Kuntz a fait appel à un groupe de 23 joueurs pour les matchs du mois d’octobre. L’équipe d’Allemagne U21, pour le compte des qualifications au prochain EURO, affrontera la Moldavie le 9 octobre (18h15) à Chisinau et la Bosnie-Herzégovine le 13 octobre (18h15) à Fürth.

Le groupe de Stefan Kuntz compte quatre nouveaux-venus : Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen), (Hanovre 96), Lars Lukas Mai (SV Darmstadt 98) et David Raum (SpVgg Greuther Fürth). De plus, la sélection enregistre les retours de Felix Agu (SV Werder Brême) et Niklas Dorsch (La Gantoise).

« Après notre deuxième défaite face à la Belgique, nous savons qu’il nous faut absolument trois victoires pour conserver une chance de nous qualifier », a déclaré Kuntz. « Mes jeunes ont désormais disputé quelques matchs dans leurs clubs et sont dans une meilleure forme qu’au mois de septembre. Nous sommes donc confiants. Nous avons également analysé en profondeur notre dernier match contre la Belgique, et sommes convaincus que nous en avons retenu les leçons qu’il fallait. »

Avec trois victoires et deux défaites, l’équipe d’Allemagne U21 occupe actuellement la deuxième place du groupe 9 de qualification pour l’EURO, derrière la Belgique. Le dernier match de qualification aura lieu le 17 novembre, face au Pays de Galles. Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.

[dfb]