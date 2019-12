Quarts de finale : ce qu’il faut savoir

Paderborn-Hambourg, Augsbourg-Leipzig, Bayern Munich-Heidenheim et Schalke-Werder. DFB.de a rassemblé les faits et chiffres des quarts de finale de la coupe d'Allemagne, qui auront lieu les 2 et 3 avril prochains.

NOUVELLE CHANCE : Le SC Paderborn est en quarts de finale de la coupe d’Allemagne pour la deuxième fois consécutive. Paderborn n'a jamais dépassé les huitièmes de finale lors de ses 20 premières participations. La saison passée, Paderborn s'est incliné 6-0 face au Bayern en quarts de finale, la plus lourde défaite de son histoire en Coupe de l’Allemagne.

VIEILLE HISTOIRE : La dernière demi-finale de la Coupe à laquelle le HSV a participé date déjà de dix ans : en 2008/2009, Hambourg, qui avait encore des chances de gagner le championnat, la Coupe et la Ligue Europa, a perdu ses quatre matchs contre le Werder Brême dans les trois compétitions et ainsi toutes chances de remporter un trophée.

CAGE VIERGE : Le HSV n’a pas encaissé de but depuis 199 minutes en Coupe d’Allemagne. De tous les quarts-de-finaliste, seul le RB Leipzig fait mieux (231 minutes sans encaisser de but).

MEILLEUR BUTEUR : Aux côtés de Simon Terodde (Cologne) et Dodi Lukebakio (Düsseldorf), le Hambourgeois Pierre-Michel Lasogga est le meilleur buteur de la Coupe d’Allemagne cette saison avec quatre buts. Le joueur ayant marqué le plus de buts en une saison de Coupe pour le HSV a été Ivica Olic, avec six buts jusqu'en demi-finales lors de la saison 2008/2009.

ADVERSAIRE PRÉFÉRÉ : Pour la troisième fois, Augsbourg affrontera le RB Leipzig en Coupe d’Allemagne. Augsbourg a remporté ses deux derniers matchs de Coupe contre Leipzig, en 2011/2012 (1-0) et en 2013/2014 (2-0). Le FCA est la seule équipe à avoir battu le RBL deux fois en Coupe.

MATCHS SANS BUT : Les deux matchs de Bundesliga entre Augsbourg et Leipzig cette saison se sont terminés sur le score de 0-0.

PREMIÈRE : Après sa victoire contre le VfL Wolfsburg en huitièmes de finale (1-0), le RB Leipzig est en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne pour la première fois.

MEILLEURE DÉFENSE : En trois matchs de Coupe de 2018/2019, le RB Leipzig n'a concédé qu'un seul but (lors de sa victoire 3-1 au premier tour contre le Viktoria Köln) et possède ainsi la meilleure défense de tous les quarts-de-finaliste.

DANGEREUX EN FIN DE MATCH : Lors des trois tours de cette saison de Coupe, le FCA a marqué ses buts décisifs à partir de la 60e minute : au premier tour, Andre Hahn a marqué le but gagnant face au TSV Steinbach à la 65e minute (2-1), au deuxième tour, Michael Gregoritsch a marqué à la 86e minute contre Mayence (2-2) et Caiuby à la 105e minute pour le 3-2, et en huitième de finale, Gregoritsch a ouvert le score contre le Holstein Kiel à la 85e minute.

ROUTINE : Pour la douzième fois consécutive, le Bayern ont atteint les quarts de finale de la Coupe. Leur dernière défaite en en huitièmes de finale remonte à la saison 2006/2007 (2-4 à Aix-la-Chapelle).

FORT À L’EXTÉRIEUR : Le FC Heidenheim a remporté ses sept derniers matchs à l’extérieur en Coupe. Seules trois équipes sont invaincues à l’extérieur depuis plus longtemps (sans compter les tirs au but) : le Hertha BSC (12 matchs), Mönchengladbach (13 matchs) et le Bayern (29 matchs).

DEUX EXCEPTIONS : Le Bayern n’a été sorti de la compétition que deux fois à domicile contre une équipe de deuxième division. En 1978, le FCB a perdu 5-4 contre le VfL Osnabrück et en 1991, 4-2 contre le FC Homburg.

FAIBLE OFFENSIVE : Avec seulement six buts en trois matchs, Munich, Leipzig et Augsbourg possèdent coinjointement la plus faible attaque en coupe cette saison. Heidenheim a déjà marqué dix fois et occupe la deuxième place derrière Brême (14 buts).

ENTRAÎNEURS : Sous la direction de Florian Kohfeldt, le Werder a remporté ses trois matchs contre Schalke ; tout comme contre Augsbourg. Huub Stevens n'a perdu aucun de ses cinq derniers matchs contre Brême (quatre victoires, un nul), sa dernière défaite contre le Werder remonte à plus de dix ans (0-1 avec le HSV en Bundesliga).

THRILLER : Le dernier match de Coupe entre Schalke et Brême remonte à près de 14 ans. Le 19 avril 2005, les deux équipes se sont affrontées en demi-finales à Gelsenkirchen. Après 90 minutes, le score était de 1-1, après 120 minutes, 2-2. Quatorze tirs au but ont ensuite été nécessaires pour déterminer le vainqueur : Schalke s’est imposé 5-4, et le gardien Frank Rost est devenu le héros de la soirée en parant non seulement trois penalties, mais aussi en marquant le but gagnant contre son ancien club. Schalke se qualifia pour la finale à Berlin, où le Bayern s'imposa 2-1.

PRESQUE INVAINCU À DOMICILE : À domicile, Schalke n'a perdu qu'un seul quart de finale de Coupe sur 16 : c'était en 1967 contre le Bayern (2-3).

BUT ASSURÉ : Sur ses 35 derniers matchs à l'extérieur en Coupe d’Allemagne, le Werder Brême a toujours marqué, sauf une fois : en avril 2016 lors de la demi-finale contre le Bayern (0-2). Le club de la ville hanséatique a inscrit 14 buts en trois matchs cette saison,soit le meilleur total de la saison. Son adversaire Schalke n’a marqué que sept fois lors des trois premiers tours.

MEILLEURS PASSEURS : Max Kruse, qui a délivré deux passes décisives en huitièmes de finale à Dortmund, est le meilleur passeur de la compétition cette saison avec quatre passes décisives.

La 2E DIVISION REPRÉSENTÉE : Le Hamburger SV, le 1. FC Heidenheim et le SC Paderborn, trois clubs de deuxième division ont atteint les quarts de finale, ce qui n’était plus arrivé depuis huit ans. En 2010/2011, Aix-la-Chapelle, Cottbus et Duisburg faisaient partie des huitièmes-de-finaliste. Les Zèbres s'étaient même hissés jusqu'en finale (défaite 0-5 contre Schalke).

ASSISTANCE VIDÉO : À partir des quarts de finale, l’assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée lors de chaque match de Coupe d’Allemagne. La VAR sera utilisée depuis une camionnette pour le match à Paderborn.

[DFB]