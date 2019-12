Qualifications pour l’EURO U17 féminin : La liste de l'Allemagne

Les U17 allemandes disputeront les qualifications de l’EURO du 15 au 28 mars 2018 avec un groupe de 20 joueuses. 14 joueuses sont réservistes pour le tournoi de quatre nations dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

« Nous avons réussi deux bons tests contre la Norvège et nous nous sentons fin prêtes pour les qualifications pour l’EURO », a déclaré la sélectionneuse Anouschka Bernhard : « Les joueuses ont progressé en continu cette année et c’est désormais la performance qui compte lors des matchs à venir. Nous voulons nous qualifier pour la phase finale de l’EURO et nous avons hâte de disputer ces importants matchs de qualification dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. »

Les jeunes pousses allemandes affronteront l’Azerbaïdjan à Neubrandenbourg en ouverture le 22 mars (12h), puis l'Islande trois jours plus tard (25 mars, 15h), à nouveau dans le neu.sw Stadion, avant de finir ce tour préliminaire de l’EURO au Volksstadion de Greifswald le 28 mars (12h) contre la République d'Irlande. Seule la première place des sept groupes se qualifieront pour la phase finale du de l’EURO, qui aura lieu du 9 au 21 mai 2018. La Lituanie, pays hôte, est automatiquement qualifiée.

La semaine passée, l'équipe de Bernhard avait disputé deux tests contre la Norvège et s’était imposée les deux fois sur le score de 2-1.

Le groupe allemand

Gardiennes : Wiebke Willebrandt (TuS Lipperode), Maria Luisa Grohs (1. FC Gievenbeck)

Défense : Laura Donhauser (FC Amberg), Julia Pollak (FC Bayern Munich), Emilie Bernhardt (DJK Ingolstadt), Greta Stegemann (SC Fribourg), Anna Aehling (FSV Gütersloh 2009), Vanessa Fürst (1. FC Cologne), Madeleine Steck (VfL Sindelfingen Ladies), Lina Jubel (1. FC Neubrandenburg 04), Vanessa Zilligen (1. FC Cologne)

Milieu de terrain : Gia Corley (JFG Wendelstein), Leonie Köster (FC Bayern Munich), Vanessa Fudalla (FC Bayern Munich), Laura Haas (SpVgg Neckarelz), Miray Cin (SGS Essen), Pauline Berning (FSV Gütersloh 2009)

Attaque : Shekiera Martinez (1. FFC Francfort), Ivana Fuso (SC Fribourg), Nora Clausen (SV Werder Brême)

Réservistes : Johanna Biermann (FF USV Iéna), Aliya Diagne (FC 08 Homburg), Ann-Kathrin Dilfer (TSG 1899 Hoffenheim), Lea-Marie Grünnagel (1. FC Sarrebruck), Noreen Günnewig (FSV Gütersloh 2009), Lisa Hartmann (FC Bayern Munich), Sarah Jabbes (SV Meppen), Patrizia Janssen (SV Meppen), Jule Kleymann (SC Fribourg), Selma Licina (SV Werder Brême), Emma Richter (SV Meppen), Michelle Weiß (SV Alberweiler), Juliane Wirtz (1. FC Cologne), Katharina Zirch (FC Bayern Munich)

[dfb]