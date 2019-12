Qualifications pour l’EURO : les U19 avec les Pays-Bas, la Norvège et l’Écosse

Les U19 allemands affronteront les Pays-Bas, la Norvège et l'Écosse au deuxième tour de qualification pour l’EURO 2018. Le tirage au sort a été effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA à Nyon. L'équipe de Meikel Schönweitz était tête de série lors du tirage.

« Se qualifier pour l'EURO U19 est une tâche extrêmement difficile car seules sept autres équipes peuvent se qualifier en plus du pays hôte », explique Schönweitz. « Il y aura ainsi déjà au préalable des affrontements avec de grands noms. Nous voulons être l'un de ces sept pays à se qualifier. L’identité de nos adversaires lors du tirage au sort nous importait peu car nous voulons dans tous les cas remporter notre groupe. »

Le tournoi entre les quatre nations aura lieu en Allemagne, la DFB agissant en tant qu’organisateur. Les matchs auront lieu les 21, 24 et 27 mars 2018, les villes hôtes ne sont pas encore déterminées. Seuls les sept vainqueurs de groupe obtiennent leur ticket pour la phase finale de l’EURO qui se déroulera du 16 au 29 juillet 2018 en Finlande.

Le match contre les Pays-Bas « aurait très bien pu être une demi-finale de l’EURO »

« Nous avons tiré deux équipes, la Norvège et l'Ecosse, contre lesquelles nous n'avons pas encore joué avec cette promotion », a déclaré Schönweitz. « Ce sera certainement des matchs très intenses physiquement. » Les Pays-Bas sont quant à eux une « vieille connaissance », comme l'explique le sélectionneur des U19 : « Nous avons eu plusieurs duels avec nos voisins ces dernières années, tous durs, âprement disputés et équilibrés, mais nous n'avons jamais perdu et cela doit rester ainsi. Le match contre les Pays-Bas aurait très bien pu être une demi-finale de l’EURO. »

Lors de l’EURO U17 2016 en Azerbaïdjan, qui constituait la première phase finale d’un tournoi majeur pour la promotion 1999, l'Allemagne et les Pays-Bas avaient tous les deux rejoint les demi-finales. Les deux équipes avaient échoué à ce stade, l'Allemagne ayant perdu 1-2 contre l'Espagne tandis que les Pays-Bas avaient été battus 0-2 par le futur champion d'Europe, le Portugal. « Nous avons depuis bien progressé avec notre promotion et nous voulons absolument rejoindre une nouvelle phase finale », a déclaré Schönweitz.

De larges victoires en Pologne lors du premier tour de qualification

Les U19 se sont aisément qualifiés pour le tour de qualification décisif : au premier tour, la sélection allemande s’est imposée contre la Pologne (2-0), l'Irlande du Nord (7-1) et la Biélorussie (5-1).

Pour l’EURO 2019, la prochaine promotion fera son entrée en lice dès le deuxième tour de qualification, la sélection étant exempt de premier tour. La phase finale de l’édition 2019 aura lieu en Arménie au mois de juillet 2019.

[dfb/rz]