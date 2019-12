Qualifications pour l'EURO : les U19 allemandes démarrent avec un 6-0 contre le Kosovo

Des débuts sur mesure : les U19 allemandes ont remporté leur premier match du Groupe 9 des qualifications pour l'EURO. L'équipe entraînée par Maren Meinert l'a emporté 6-0 (1-0) contre le Kosovo à Dungannon, en Irlande du Nord. Les buteuses sont Paulina Krumbiegel (35e), Melissa Kössler (47e/61e), Sjoeke Nüsken (48e), Verena Wieder (55e) et Meryem Cal (71e).

« En ce qui concerne le résultat, je suis très satisfaite », a déclaré l’entraîneuse Meinert après le match. « Toutefois, nous aurions dû marquer ce premier but plus tôt. En deuxième mi-temps, nous avons donc conclu nos attaques de manière plus conséquente. Nous voulons poursuivre sur cette lancée lors de notre prochain match contre l'Estonie. »