Qualifications pour l’EURO : les U17 avec l'Écosse, la Grèce et la Norvège

Un groupe intéressant pour l'équipe d’Allemagne U17 : l'équipe de Michael Prus a été tirée dans le groupe 8 avec la Grèce, pays organisateur, l'Écosse et la Norvège pour le deuxième tour de qualification pour l’EURO. Le tirage au sort a eu lieu hier au siège de l'UEFA à Nyon.

Les trois matchs du groupe auront lieu les 21, 24 et 27 mars 2018 en Grèce. Les vainqueurs des huit groupes et les sept meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale de l’EURO qui se déroulera du 4 au 20 mai 2018 en Angleterre. Lors de l'EURO 2017 en Croatie, les U17 allemands avaient manqué de justesse la finale après avoir perdu en demi-finale contre les futurs champions d'Europe espagnols aux tirs au but 2-4.

Pour l’EURO 2019, la prochaine promotion fera son entrée en lice dès le deuxième tour de qualification, la sélection étant exempt de premier tour. La phase finale de l’édition 2019 aura lieu en Irlande.

[dfb]