Qualifications pour l'EURO 2023 : « Un groupe passionnant »

Alors que la phase de groupes de l’EURO 2021 se tiendra en Slovénie et en Hongrie à la fin du mois de mars, les adversaires de l'équipe nationale allemande U21 dans le cadre des qualifications pour l’EURO 2023 en Roumanie et en Géorgie ont d'ores et déjà été déterminés. L'équipe de Stefan Kuntz aura droit à des rencontres intéressantes dans le groupe B. Les U21 affronteront la Pologne, Israël, la Hongrie, la Lettonie et Saint-Marin.

« C'est un groupe passionnant qui nous attend à partir de septembre. Bien sûr, nous avons l'objectif clair de nous qualifier pour l’EURO 2023 », a déclaré le sélectionneur Stefan Kuntz. « Nous avons hâte de disputer ces matchs. C'est un mélange d'équipes comme la Pologne et Israël, que nous avons déjà rencontrées les années précédentes, et d'autres comme Saint-Marin et la Lettonie, qui sont nouvelles pour nous. Et puis il y a la Hongrie, que nous affronterons également lors de la phase de groupes du Championnat d'Europe en mars prochain. »

Les groupes de qualification

Groupe A

Croatie

Autriche

Norvège

Finlande

Azerbaïdjan

Estonie

Groupe B

Allemagne

Pologne

Israël

Hongrie

Lettonie

Saint-Marin

Groupe C

Espagne

Russie

Slovaquie

Irlande du Nord

Lituanie

Malte

Groupe D

Portugal

Grèce

Islande

Biélorussie

Chypre

Liechtenstein

Groupe E

Pays-Bas

Suisse

Bulgarie

Pays de Galles

Moldavie

Gibraltar

Groupe F

Italie

Suède

Irlande

Bosnie-Herzégovine

Monténégro

Luxembourg

Groupe G

Angleterre

République Tchèque

Slovénie

Albanie

Kosovo

Andorre

Groupe H

France

Serbie

Ukraine

Macédoine du Nord

Îles Féroé

Arménie

Groupe I

Danemark

Belgique

Turquie

Écosse

Kazakhstan

[dfb]