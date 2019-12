Qualifications EURO 2021 : « Un groupe différent »

Alors que l’équipe nationale féminine s’apprête à affronter la France en marge de sa préparation pour le mondial, se tenait jeudi au siège de l’UEFA, le tirage au sort des groupes de qualifications pour l’EURO 2021 qui aura lieu en Angleterre.

L’honneur revenait à l’ancienne internationale et Ballon d’Or Nadine Keßler d’effectuer ce tirage au sort et voici ce qu’elle aura réservé à l’équipe d’Allemagne : un groupe I composé de l’Ukraine, l’Irlande, la Grèce et le Monténégro.

« C’est un groupe qui change », réagissait Martina Voss-Tecklenburg à l’issue du tirage. « Nous aurons des déplacements intéressants. J’ai déjà discuté un peu avec Colin Bell, le sélectionneur de l’équipe d’Irlande, qui a d’ailleurs déjà entraîné en Bundesliga féminine, et il me disait se réjouir à l’idée de nous recevoir. Il faudra s’attendre à un adversaire costaud et motivé ; tandis que l’équipe la plus dangereuse de ce groupe sera sûrement l’Ukraine. »

L’Angleterre, nation hôte, qualifiée d’office

Les Néerlandaises, tenantes du titre, affronteront elles la Russie, la Slovénie, la Turquie, le Kosovo et l’Estonie dans le groupe A. La France, prochain adversaire des Allemandes, se retrouve quant à elle dans le groupe G avec l’Autriche, la Serbie, le Kazakhstan et la Macédoine.

Les premiers de chaque groupe ainsi que les trois meilleurs seconds à la confrontation directe rejoindront le pays hôte, l’Angleterre, en phase finale de l’EURO. Les six nations restantes ayant terminé secondes de leur groupe s’affronteront en octobre 2020 lors de barrages (aller-retour), l’ultime chance pour elles de décrocher leur billet pour l’EURO qui se tiendra en juillet 2021.

Le programme de l’EURO 2021 :

26 août - 3 septembre 201930 septembre - 8 octobre 20194 - 12 novembre 20192 - 11 mars 20206 - 14 avril 20201er - 9 juin 202014 - 22 septembre 202025 septembre 2020, Nyon19 - 27 octobre 2020fin 2020, Angleterrejuillet 2021, Angleterre