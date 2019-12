« Prouver à nous-mêmes et à tout le monde que nous pouvons faire mieux »

Le capitaine Manuel Neuer et ses coéquipiers Thomas Müller et Julian Brandt se sont exprimés avant la rencontre face à la France en ouverture de la Ligue des nations, jeudi à Munich (20h45, en direct sur ZDF).

Manuel Neuer au sujet...

… de l’importance du match contre la France : Nous savons que nous devons nous racheter et nous voulons bien jouer contre les champions du monde. Nous voulons aborder ce match avec plaisir et joie, rejouer au football. Ce ne sera pas une tâche facile mais nous voulons gagner à la maison. Être capable de rivaliser avec de tels adversaires est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Nous pouvons montrer ce dont nous sommes vraiment capables de faire.

… du bilan de la Coupe du monde : Nous allons de l’avant mais il faut évidemment s’interroger après une telle performance. C’est ce que chaque joueur a fait, balayer devant sa porte. Tous les joueurs mais aussi le staff assument leur responsabilité. L'analyse fut large. Il est fondamentalement important de tirer des conclusions sur ce qu’il faut corriger.

… du sélectionneur Joachim Löw : Nous (Manuel Neuer et Thomas Müller, ndlr) le connaissons depuis longtemps et faisons partie de ceux qui le connaissent le mieux parmi cette génération de joueurs. Il était certainement très abattu après la Coupe du monde mais il est désormais très déterminé. Il a un plan très clair qu'il veut poursuivre. Il veut absolument retrouver la voie du succès avec nous, comme vous l'avez déjà remarqué lors du premier rassemblement. Il a très faim - tout comme nous, les joueurs.

… du stade à guichets à fermés : Nous nous réjouissons que le match se déroule à guichets fermés. C’est déjà bon signe, les gens veulent nous voir. Nous allons bien sûr affronter une grande équipe mais nous voulons offrir du spectacle aux spectateurs et nous ferons tout notre possible pour satisfaire les supporters. Nous avons avant tout nous-mêmes des ambitions et devons pouvoir nous regarder dans un miroir ensuite. Lorsque nous sommes satisfaits, les fans le sont généralement aussi.

Thomas Müller au sujet...

… des changements après le mondial : Nous avons abordé plusieurs points, tant du côté sportif qu’extra-sportif. L'analyse portait sur des détails tactiques mais aussi sur la présence de l'équipe. Nous voulons être plus ouverts aux gens et aux fans. Sur le point footballistique, nous ne nous écarterons pas complètement de nos capacités. Par exemple, certains exercices à l’entraînement d’hier consistaient à défendre en infériorité numérique avec un engagement total. C'était sûrement une indication que nous voulons faire un peu évoluer notre mentalité. La défense jouera un rôle plus important que par le passé. Cela dépendra certes toujours de l'adversaire mais nous voulons déjà modifier l’ensemble. Nous avons beaucoup de qualités avec le ballon, nous devrions aussi avoir beaucoup la possession du ballon. Mais nous ne devrons pas le tenir aussi longtemps.

… du sélectionneur : Il a expliqué où il veut commencer. On évaluera en principe par rapport aux résultats que nous voulons et que nous devons livrer en tant qu’équipe. Nous suivrons les changements du sélectionneur puis nous verrons quels seront les résultats. Je suis curieux de savoir ce que nous pouvons réaliser jeudi contre la meilleure équipe du monde actuellement.

… des critiques sur l’absence de chamboulement : L’entraîneur avait choisi son groupe pour la Coupe du monde parce qu’il était convaincu que les meilleurs étaient là. Il n’y a pas d’un coup 20 meilleurs joueurs trois mois plus tard. Nous sommes extrêmement motivés pour prouver à nous-mêmes et à tout le monde que nous pouvons faire mieux.

… de Mesut Özil : Le sélectionneur doit le remplacer par un joueur du même profil. C'est un distributeur de ballons qui aime jouer vers l’avant. Nous avons beaucoup de types de joueurs qui peuvent jouer vers l’avant. Chaque joueur a son propre profil, avec des forces et des faiblesses. Tel ou tel joueur conviendrait mieux selon l’adversaire.

… de la France : Cette rencontre est une excellente opportunité de livrer une bonne performance. Et cela fait plaisir d'accueillir le champion du monde à la maison.

… de la Ligue des nations : Il y a certaines critiques sur le fait que c’est la prochaine étape vers la commercialisation. Mais je pense que le format est assez bon, pour nous en tant que sportifs, c’est toujours mieux de rassembler les matchs amicaux dans un format de compétition. Dans cette configuration où on peut être relégué, il y a aussi un plus grand défi et plus de pression sur le résultat. La France et les Pays-Bas sont deux adversaires attrayants. Bien sûr, le match de jeudi a une certaine symbolique et nous voulons être à la hauteur. Nous regarderons ensuite la situation au classement.

Julian Brandt au sujet...

… de l’importance du match contre la France : C’est le meilleur adversaire que nous pouvions recevoir. Alors en plus à Munich dans un stade à guichets fermés : on ne peut pas imaginer une plus belle affiche. Nous sommes tous très motivés.

… de son nouveau numéro de maillot, le 10 : Personnellement, je n’avais pas vraiment mon mot à dire mais on me l’a proposé et j’ai accepté. Ce numéro a beaucoup d’importance dans le football et évidemment en sélection. Je vais tout donner et j'espère faire honneur à ce numéro. Mais je pense avoir les épaules assez larges pour m’y adapter.

… de la position du meneur de jeu : Nous avons beaucoup de joueurs offensifs qui sont polyvalents et qui peuvent jouer à différents postes. Thomas Müller et moi pouvons jouer en 10 mais aussi sur les ailes. Cela dépend toujours de l'adversaire, mais aussi de la façon dont l'entraîneur le voit. Nous sommes relativement polyvalents, ce qui nous distingue en tant qu’équipe.

[sid/js]