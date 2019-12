« Prix d’honneur de la DFL » pour Matthäus, Overath, Pizarro et Rehhagel

Le capitaine d’honneur et champion du monde Lothar Matthäus , ainsi que les champions du monde Wolfgang Overath, Claudio Pizarro et Otto Rehhagel ont été distingués à Berlin en recevant le prix d’honneur de la DFL . La DFL a honoré ces anciens joueurs à la veille de son assemblée générale afin de saluer les exploits de ces quatre hommes.

« Le prix d’honneur de la Ligue allemande de football représente une reconnaissance de performances particulières et exceptionnelles pour le football allemand » a déclaré Dr. Reinhard Rauball, 1er vice-président de la DFB et président de la DFL. « En tant que personnages publics, Lothar Matthäus, Wolfgang Overath, Claudio Pizarro et Otto Rehhagel ont contribué à différentes époques et sous différentes formes à la popularité sans commune mesure du football. Cela fait d’eux des dignes représentants de notre sport ».

Heynckes : « Matthäus a eu une carrière unique »

Depuis 2007, différentes personnalités ont reçu le prix d’honneur de la DFL (précédemment prix d’honneur de la Bundesliga) : Uwe Seeler, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Udo Lattek , Horst Hrubesch, Karl-Heinz Körbel, Heribert Bruchhagen, l’ancien intendant de la radio WDR Dr. Fritz Pleitgen et Karl-Heinz Heimann – ancien rédacteur en chef et éditeur de Kicker - de façon posthume.

Jupp Henyckes a fait l’éloge de Lothar Matthäus, 58 ans, qui a évolué sous ses ordres au Borussia Mönchengladbach : « il a eu une carrière unique, en étant un des meilleurs milieux de terrain du football allemand, avec une des plus grandes carrières. C’est un superbe ambassadeur de la DFL ». Actuellement consultant football à la télé, Matthäus « a trouvé sa voie avec des commentaires fondés et objectifs ».

Karlz-Heinz Riedle, champion du monde 1990, a mis en avant dans son éloge d’Otto Rehhagel les différents succès du coach de 81 ans, de sa première victoire en Coupe d’Allemagne en 1980, avec le Fortuna Düsseldorf, en passant par le titre de champions d’Allemagne qu’ils ont conquis ensemble en 1988 avec le Werder Breme, jusqu’à son triomphe sensationnel sur le banc de l’équipe nationale Grèce lors de l’Euro 2004. « Cerise sur le gâteau » de sa carrière en Bundesliga ? Le titre de champion d’Allemagne obtenu avec le FC Kaiserslautern en 1998, performance d’exception puisque jusqu’à aujourd’hui, aucun autre club n’a été sacré champion d’Allemagne directement après une montée en Bundesliga. Pour Riedle, Otto Rehhagel a été « le plus important entraîneur » de sa carrière d’après ses mots, et représentait « une figure paternelle » pour beaucoup des jeunes joueurs du Werder à l’époque.

Watzke sur Overath : « Une grande figure du football allemand »

Hans-Joachim Watzke, président du conseil d’administration du Borussia Dortmund, a salué les performances de Wolfgang Overath, 75 ans, champion du monde 1974 : « Wolfgang Overath a été un de mes plus grands héros depuis la Coupe du Monde 1966, bien qu’il jouait dans le mauvais club (FC Cologne). Je dois avouer que j’avais un poster de lui dans ma chambre d’enfant. Pour moi, Wolfgang Overath est un des plus grands joueurs et une des figures les plus marquantes de l’histoire du football allemand. Sa conception du football me plaît énormément ».

Enfin, la DFL a distingué pour la première fois un joueur étant encore en activité, à savoir Claudio Pizarro, 40 ans, du Werder Breme. Thomas Schaaf, son premier entraîneur en Bundesliga au bord de la Weser, ne fut pas avare de compliments sur son ancien joueur : « En 1999, lorsqu’il arriva chez nous en provenance du Pérou, il était déjà un joueur incroyablement complet, avec une super technique, roublard dans chaque situation. Il s’est intégré très naturellement, et pas seulement sur le terrain. Mais Claudio est aussi un joueur d’équipe et un modèle pour les autres, avec son sourire et comportement toujours optimiste.

Avec ses 473 apparitions, Pizarro est le joueur étranger à avoir le plus joué de match en Bundesliga. Son dernier but à son actif – son 197e au plus haut niveau du football allemand – fut inscrit à l’âge de 40 ans et 227 ans jours, record là-aussi. « Je lui tire mon chapeau pour toutes ces marques records fantastiques » a déclaré Thomas Schaff. Histoire de rendre hommage à « un excellent footballeur et un homme remarquable ».