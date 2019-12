Présentation de la mascotte de l'EURO 2020

L’UEFA prévoit de dévoiler la mascotte de l’EURO 2020 en ouverture du premier match de la Mannschaft dans ces qualificatifs, face aux Pays-Bas le 24 mars à la Johan-Cruyff-Arena. A l’occasion du 60ème anniversaire de la compétition, les rencontres se disputeront dans 12 pays différents, dont 4 d’entre elles auront lieu à l’Allianz-Arena de Munich.

Hier, l’UEFA a publié un clip intitulé « Your Move » dans lequel il est possible d’entrevoir la nouvelle mascotte. La plus haute instance du foot en Europe disait vouloir « réinventer » la tradition de la mascotte, qui remonte aux années 80 et Pinocchio, à travers une création « unique et interactive ». L’objectif de ce clip mettant en scène des stars du football freestyle était de capturer l’attention du jeune public.

La présentation, qui se tiendra à la Johan Cruyff Arena, sonnera comme un hommage à un des joueurs les plus doués techniquement de sa génération.

