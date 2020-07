Préparation de la 77e finale de la Coupe d’Allemagne

La 77e finale de la Coupe d’Allemagne se déroulera samedi, à partir de 20 heures. Le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich s’affronteront pour soulever le trophée de presque six kilos. Le stade olympique de Berlin sera presque vide ; outre la délégation des deux clubs et les presque 200 journalistes, il y aura également 700 personnes aux abords du stade pour assurer le bon déroulement de la finale.

Il a été convenu que le Bayer Leverkusen occupera le vestiaire des invités tandis que le Bayern sera dans le vestiaire de l’équipe à domicile.

Après la finale, le président de la DFB, Fritz Keller et le secrétaire général, Friedrich Curtius, remettront le trophée au vainqueur. Le sélectionneur Joachim Löw et le directeur sportif de la Mannschaft, Oliver Bierhoff, assisteront à la cérémonie.