Premiers demi-finalistes : Hambourg et Leipzig

Le Hambourg SV et le RB Leipzig sont les deux premières équipes à se qualifier pour les demi-finales. Les Hambourgeois ont dominé leur match et se sont imposés 2-0 face à Paderborn, grâce à un doublé de Lasogga. Plus tard, le RB Leipzig a été poussé jusqu'en prolongation (1-1) et a arraché la victoire sur le terrain du FC Augsbourg à la toute dernière minute sur penalty (2-1).

À la Benteler-Arena de Paderborn, Hambourg a dû attendre la seconde période pour prendre les devants. Face à un SC Paderborn cloîtré dans sa moitié de terrain, le HSV a ouvert le score neuf minutes seulement après la reprise, sur une tête de Pierre-Michel Lasogga (54e). À la 68e minute, Lasogga a doublé la mise d'une frappe à ras de terre pour propulser son équipe en demi-finale (2-0).

Halstenberg à la dernière minute

Du côté d'Augsbourg, les visiteurs leipzigois ont dominé les premiers instants du match et ont failli prendre l'avantage grâce à une frappe de Bruma, qui est passée au-dessus de la barre transversale. Augbsurg a résisté à la tempête et s'est créé quelques petites occasions, sans vraiment mettre en danger le gardien hongrois Peter Gulacsi. Leipzig a réussi à prendre l’avantage à l'entame du dernier quart d'heure : alors qu'Augsbourg semblait plus proche de marquer, un contre éclair conclu par Timo Werner donna l'avantage aux visiteurs (74e). Le sablier s’écoulait, mais Augsbourg n'a pas baissé les bras et a égalisé grâce à un but de Finnbogason (90+3e), emmenant les deux équipes en prolongation.

Les joueurs étaient fatigués, les crampes apparaissaient et les quelques occasions n’étaient pas concluantes. Les tirs au but semblaient être la seule solution pour départager les deux équipes, mais juste avant la fin des prolongations, un penalty fut sifflé pour une faute de main en faveur de Leipzig. le latéral gauche de la Mannschaft Marcel Halstenberg, d'une frappe en lucarne, transforma le penalty pour le plus grand bonheur du RB Leipzig, qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finales (2-1).