Première victoire des U21 en Angleterre

La dernière répétition générale de l'équipe d‘Allemagne des moins de 21 ans fut un succès. Devant 10 924 spectateurs, l'équipe de Stefan Kuntz s’imposa 2-1 (1-1) contre l'Angleterre au Vitality Stadium en vue de l’Euro, qui débutera le 17 juin (21h) à Udine contre le Danemark. Mahmoud Dahoud ouvrit le score à la 28e minute, mais Dominic Solanke égalisa avant la pause (43e). Dans le temps additionnel, Felix Uduokhai marqua le but décisif (90e+1).

Le capitaine Timo Baumgartl se montra satisfait de la performance de son équipe : « Nous avons joué une très bonne première mi-temps, en prenant un fâcheux but par notre faute avant la pause. Nous n’avons rien lâché, nous avons créé de bonnes occasions et nous avons finalement mérité la victoire. » Kuntz fit l'éloge de son équipe : « Dans l'ensemble, je suis très satisfait. De nombreux joueurs se sont bien vendus sur le terrain. »

Kuntz changea son onze de départ par rapport au 2-2 contre la France. En défense centrale, Uduokhai remplaça Jordan Torunarigha, blessé à la cheville. Déjà 30 secondes après le coup d’envoi et une erreur de Demarai Gray, la première occasion du match se présenta à Luca Waldschmidt, qui ne trouva personne dans la surface de réparation. Un peu plus tard, Benjamin Henrichs (8e) frappa le premier bon tir depuis un angle fermé.

Ouverture du score par Dahoud

Les « Young Lions » mirent un peu plus de temps à entrer dans le jeu. À la 18e minute, Gray frappa le filet extérieur d'un tir dévié. Peu après, Florian Neuhaus répéta le scénario après un beau solo (21e). Après un début de rencontre positif pour les Allemands, le match devint désormais équilibré. Mais cela ne dura pas longtemps : Arne Maier fit un centre parfait à mi-hauteur sur Mahmoud Dahoud, qui contrôla la balle avec la poitrine et effectua une volée à 18 mètres, ouvrant ainsi le score.

Dahoud (34e) faillit rapidement doubler la mise, mais sa frappe de l’extérieur du pied rata de peu les buts. Peu de temps après (36e), les U21 allemands manquèrent encore de chance lorsque Waldschmidt, après une belle passe de Nadiem Amiri, envoya le ballon sur le poteau et qu’Amiri ne réussit pas à cadrer le ballon. À la 43e minute, l’égalisation surprit l’équipe d’Allemagne. La passe de Phil Foden sur Solanke a d'abord été déviée, mais l'attaquant réussit à reprendre la balle et à marquer (1-1).

Uduokhai offre la victoire à son équipe

L'Anglais Kieran Dowell ouvrit la seconde période avec un coup franc direct un peu trop haut (47e). Les hôtes furent désormais mieux lotis et plus présents dans la moitié de terrain allemande. Foden tenta un tir à longue distance qui finit à côté du poteau (55e). À la 57e minute, les Allemands reprirent du poil de la bête. Amiri trouva Levin Öztunali à l'entrée de la surface de réparation, mais son tir se retrouva au-dessus du but.

Quelques minutes plus tard, Lukas Nmecha, qui avait joué 31 fois pour l'Angleterre en compétition junior et avait obtenu son droit de jouer pour la DFB peu avant le début du match, a fêté ses débuts sous le maillot allemand à la 60e minute et est entré sur le terrain avec quatre autres joueurs. Öztunali a de nouveau frôlé les buts anglais à la 64e minute avec un tir à 16 mètres. Peu après, une autre occasion se présenta à eux lorsque le gardien Dean Henderson ne réussit pas à saisir la balle, mais Nmecha ne parvient pas à cadrer le tir depuis un angle fermé (67e). Enfin, Uduokhai marqua le but décisif sur le fil après un centre de Henrichs (2-1).

[DFB]