Première victoire contre la France pour les U16 (3-0)

Les U16 féminines ont remporté brillamment le premier de leurs deux matchs face à l’équipe de France, hier à Clairefontaine. Les deux équipes s’affronteront à nouveau demain, au même endroit, à partir de 11h.

Tout s’est joué en début de rencontre. Dès la 6e minute de jeu, Emily Reißmann, du RB Leipzig, ouvrait le score, marquant ainsi son premier but pour les U16, avant d’inscrire un doublé à la 10e minute de jeu. Entre temps, la Française Maelys Mpome avait inscrit un but contre son camp (7e). Les joueuses allemandes ont donc assis leur supériorité dès l’entame de match, et n’ont pas laissé les tricolores revenir dans le match.

« Défensivement, nous avons fait un très bon match, nous n’avons quasiment rien laissé à l’adversaire. Toutes les joueuses ont accompli leur devoir de manière rigoureuse» s’est réjoui la sélectionneuse Anouschka Bernhard après cette belle performance. Elle voit néanmoins quelques aspects sur lesquels son équipe peut encore progresser : « Nous avons eu des petits problèmes dans la construction du jeu, et avons souvent eu du mal à trouver des espaces. Malgré tout, je suis contente que l’équipe ait réussi à rester calme tout le long du match. »

[dfb]