Première victoire à l’EURO pour les U17

L’équipe d’Allemagne des moins des 17 ans a remporté aujourd’hui à Loughborough sa première victoire à l’EURO en Angleterre. Pour son deuxième match du tournoi, l’équipe du sélectionneur Michael Prus a dominé la Serbie 3 à 0 et conserve ainsi une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Can Bozdogan (18e) et Leon Dajaku (24e/37e) ont fait trembler les filets en première mi-temps pour l’Allemagne, qui a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

L’équipe s’était inclinée devant les Pays-Bas (0-3) pour son entrée en lice dans la compétition et disputait donc d’ores et déjà un match couperet face aux Serbes. Michael Prus effectua deux changements dans son onze de départ en titularisant Max Brandt et Can Bozdogan à la place de Tom Krauß et Per Lockl.