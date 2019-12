Première conférence de presse en Russie ce mercredi

Qui joue quand et contre qui ? Et sur quelle chaîne les supporters peuvent-ils regarder les matchs ? DFB.de a recueilli les meilleurs évènements sportifs de la semaine. Cette fois avec la conférence de presse de l’Allemagne, et les premiers matchs de la Coupe du Monde.

Mercredi :

Conférence de presse de la Mannschaft, à 13h (en direct sur DFB.de)

Jeudi :

Coupe du Monde 2018 : Match d’ouverture : Russie - Arabie Saoudite, à 17h (en direct sur ARD et Sky)

Vendredi :

Coupe du Monde 2018 : Égypte - Uruguay, à 14h (en direct sur ARD)Coupe du Monde 2018 : Maroc - Iran, à 17h (en direct sur ARD)Coupe du Monde 2018 : Portugal - Espagne, à 20h (en direct sur ARD et Sky)

Samedi :

Coupe du Monde 2018 : France - Australie, à 12h (en direct sur ZDF)

Coupe du Monde 2018 : Argentine - Islande, à 15h (en direct sur ZDF)

Coupe du Monde 2018 : Pérou - Danemark, à 18h (en direct sur ZDF et Sky)

Coupe du Monde 2018 : Croatie - Nigéria, à 21h (en direct sur ZDF)

Dimanche :

Coupe du Monde 2018 : Costa Rica – Serbie, à 14h (en direct sur ZDF)

Coupe du Monde 2018 : Allemagne – Mexique, à 17h (en direct sur ZDF et Sky)

Coupe du Monde 2018 : Brésil – Suisse, à 21h (en direct sur ZDF)

