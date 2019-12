Emre Can et ses équipiers grimpent à la 3e place

Premier League : Sané et Gündogan marquent mais Can gagne

Liverpool et son international allemand Emre Can ont infligé au leader Manchester City sa première défaite de la saison en championnat et grimpent au troisième rang du classement. Les Reds ont remporté ce choc spectaculaire 4-3 (1-1) et portent leur série d’invincibilité en compétition à 18 matchs consécutifs.

Alex Oxlade-Chamberlain, qui doit prendre le relais de Philippe Coutinho parti au FC Barcelone, a ouvert le score pour les locaux à la neuvième minute. L’international allemand Leroy Sané a ensuite égalisé pour Manchester quatre minutes avant la pause.

Les hommes de Jürgen Klopp ont enflammé le second acte. L’ancien joueur de Hoffenheim Roberto Firmino (60e) puis Sadio Mané (62e) et Mohamed Salah (68e) ont scellé en peu de temps le premier revers de l’ancien entraîneur du Bayern Pep Guardiola cette saison en championnat. Bernardo Silva (84e) et l’autre international allemand de City Ilkay Gündogan (90+1e) ont un peu relancé le suspens en fin de match.

L’international allemand Antonio Rüdiger et son club Chelsea, tenant du titre, ont enregistré un faux pas dans la course à la Ligue des champions. Les Londoniens n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul 0-0 contre le champion 2015-2016, Leicester City, et manquent l’occasion de grimper à la deuxième place. Mauvaise opération également pour Arsenal, sans son international Mesut Özil touché au genou, qui s’est incliné 1-2 (0-0) sur la pelouse de Bournemouth.

