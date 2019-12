Premier but depuis 410 jours : Gündogan donne la victoire à ManCity

Ilkay Gündogan a marqué son premier but Manchester City en match officiel depuis 410 jours. L’international, blessé depuis longtemps, a inscrit le but du 1-0 pour Manchester City à la 14e minute face à Tottenham lors de la 18e journée de Premier League (4-1). Le ballon lui a été donné par Leroy Sané sur corner. En deuxième mi-temps, Gündogan a délivré sa première passe décisive de la saison. Sa passé, réalisée sur un contre rapide, a permis à Kevin De Bruyne d’inscrire le but du 2-0 (70e).

Les joueurs allemands de City étaient également impliqués dans le troisième but de leur équipe : Gündogan a lancé Sané qui a offert un but à Raheem Sterling avec sa huitième passe décisive de la saison (80e). Les autres buts ont été marqués par Raheem Sterling (90e) et Christian Eriksen (90+3). Gündogan et Sané font donc partie du record de City qui consiste en 16 victoires consécutives en championnat.

Les premiers poursuivants de City que sont Manchester United et le FC Chelsea ont 14 points de retard sur l’équipe de Pep Guardiola. Arsenal, quatrième, a 19 points de retard mais l’a emporté face á Newcastle grâce à un but de rêve de Mesut Özil 1-0.