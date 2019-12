Podolski, Goretzka et Weiser nominés pour le but de l’année de la Sportschau

La fusée de Poldi, la talonnade de Goretzka ou la tête victorieuse de Weiser ? L’émission ARD-Sportschau a lancé les hostilités pour son traditionnel vote du début d’année : celui du plus beau but marqué au cours de l’année précédente. Les 12 Buts du mois de 2017 sont nominés ; parmi eux, les buts de Lukas Podolski face à l’Angleterre, de Leon Goretzka face à l’Azerbaïdjan et celui de Mitchell Weiser en finale de l’EURO des moins de 21 ans contre l’Espagne.

Les fans ont jusqu’à aujourd’hui minuit pour prendre part au vote et choisir leur but favori, celui qui succèdera à la réalisation de Marcel Risse (FC Cologne) en 2016. Le vainqueur sera officialisé lors de l’émission Sportschau du samedi 27 janvier prochain.

Can et Gnabry également sur la liste

Podolski, Goretzka et Weiser font face à une forte concurrence, tant les autres buts sélectionnés sont hors du commun. Les buts inscrits en club par Emre Can (FC Liverpool) et Serge Gnabry (TSG 1899 Hoffenheim) sont également nominés. Un pensionnaire de troisième division est représenté en la personne de Christian Beck (FC Magdebourg).

Lukas Podolski avait inscrit son but lors de son jubilé avec la Mannschaft, disputé le 22 mars dernier à Dortmund face à l’équipe d’Angleterre. Sa frappe lointaine du pied gauche avait permis à l’Allemagne de remporter une victoire de prestige 1-0 tout en célébrant de la plus belle des manières ses adieux à l’équipe. Mitchell Weiser (Hertha BSC), de la tête, avait permis à l’Allemagne U21 de remporter la finale du championnat d’Europe des moins de 21 ans (1-0) face à une équipe d’Espagne donnée favorite. Le futur Bavarois Leon Goretzka avait quant à lui inscrit un extraordinaire but du talon contre l’Azerbaïdjan, en match de qualification pour la Coupe du monde 2018.

Les nominés :

But 1

Dennis Kempe (SC Karslruhe), le 29 janvier en deuxième division face à l’Arminia Bielefeld, but du 2-1 à la 66e minute, score final 3-2.

But 2

Josip Brekalo (VfB Stuttgart), le 17 février en deuxième division face au FC Heidenheim, but du 1-2 à la 71e minute, score final 1-2.

But 3

Lukas Podolski (équipe d’Allemagne), le 22 mars en amical face à l’équipe d’Angleterre, but du 1-0 à la 69e minute, score final 1-0.

But 4

Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), le 26 avril en demi-finale de la coupe d’Allemagne sur le terrain du FC Bayern Munich, but du 2-3 à la 74e minute, score final 2-3.

But 5

Emre Can (FC Liverpool), le 1er mai en Premier League sur le terrain du FC Watford, but du 0-1 à la 45e+2 minute, score final 0-1.

But 6

Mitchell Weiser (équipe d’Allemagne des moins de 21 ans), le 30 juin en finale de l’EURO U21 face à l’équipe d’Espagne, but du 1-0 à la 40e minute, score final 1-0.

But 7

Anthony Losilla (VfL Bochum), le 22 juillet en amical contre le Borussia Dortmund, but du 2-0 à la 55e minute, score final 2-2.

But 8

Nico Perrey (SC Bonn), le 13 août en coupe d’Allemagne contre Hanovre 96, but du 2-3 à la 83e minute, score final 2-6.

But 9

Sébastien Haller (Eintracht Francfort), le 30 septembre en Bundesliga face au VfB Stuttgart, but du 2-1 à la 93e minute, score final 2-1.

But 10

Leon Goretzka (équipe d’Allemagne), le 8 octobre en match de qualification pour la Coupe du monde face à l’Azerbaïdjan, but du 1-0 à la 8e minute, score final 5-1.

But 11

Christian Beck (FC Magdebourg), le 25 novembre en troisième division face au FC Halle, but du 1-0 à la 8e minute, score final 2-1.

But 12

Serge Gnabry (TSG Hoffenheim), le 2 décembre en Bundesliga face à RB Leipzig, but du 3-0 à la 62e minute, score final 4-0.

[dfb]