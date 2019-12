Podolski, Goretzka et Weiser nominés pour le "but de l’année"

Le boulet de canon de Podolski, la tête subtile de Weiser ou la talonnade de Goretzka ? L’émission ARD-Sportschau a nominé douze buts, un par mois, pour le but de l’année 2017. Les chefs-d’œuvre du champion du monde Lukas Podolski, du champion d'Europe U21 Mitchell Weiser et du vainqueur de la Coupe des confédérations Leon Goretzka figurent entre autres sur la liste.

Les utilisateurs peuvent voter jusqu’au 21 janvier sur sportschau.de pour le plus beau but de l’année et ainsi désigner le successeur du joueur de Cologne Marcel Risse, qui avait inscrit le but de l’année 2016. Le vainqueur sera honoré durant l’émission ARD-Sportschau du samedi 27 janvier.

Can et Gnabry également nominés

Lukas Podolski avait offert la victoire à l’Allemagne lors du classique contre l’Angleterre (1-0) le 22 mars au Signal-Iduna-Park de Dortmund pour son dernier match international d’une puissante frappe du gauche. Le joueur du Hertha Mitchell Weiser a mené les U21 allemands vers le titre européen cet été en Pologne grâce à un but de la tête en finale face à l’Espagne (1-0) tandis que le joueur de Schalke Leon Goretzka a illuminé le match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Azerbaïdjan d’un but du talon.

Les internationaux allemands Emre Can (Liverpool FC) et Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) sont nominés grâce à des buts inscrits avec leur club. Christian Beck (1. FC Magdebourg), qui évolue en troisième division allemande, est également nominé.

Les nominés

But n°1

Dennis Kempe (Karlsruher SC) à la 66e minute du match de Bundesliga 2 contre l’Arminia Bielefeld (3-2) le 29 janvier.

But n°2

Josip Brekalo (VfB Stuttgart) à la 71e minute du match de Bundesliga 2 sur la pelouse du 1. FC Heidenheim (1-2) le 17 février.

But n°3

Lukas Podolski (sélection allemande) à la 69e minute de son dernier match en sélection contre l’Angleterre (1-0) le 22 mars à Dortmund.

But n°4

Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) à la 74e minute de la demi-finale de Coupe d’Allemagne sur la pelouse du FC Bayern Munich (2-3) le 26 avril.

But n°5

Emre Can (Liverpool FC) à la 45+2e minute du match de Premier League anglaise sur la pelouse de Watford FC (0-1) le 1er mai.

But n°6

Mitchell Weiser (sélection allemande U21) à la 40e minute de la finale de l’EURO U21 contre l’Espagne (1-0) le 30 juin.

But n°7

Anthony Losilla (VfL Bochum) à la 55e minute du match amical contre le Borussia Dortmund (2-2) le 22 juillet.

But n°8

Nico Perrey (Bonner SC) à la 83e minute du match de Coupe d’Allemagne contre Hanovre 96 (2-6) le 13 août.

But n°9

Sébastien Haller (Eintracht Francfort) à la 90+3e minute du match de Bundesliga contre le VfB Stuttgart (2-1) le 30 septembre.

But n°10

Leon Goretzka (sélection allemande) à la 8e minute du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Azerbaïdjan (5-1) le 8 octobre.

But n°11

Christian Beck (1. FC Magdebourg) à la 8e minute du match de Liga 3 contre le Hallescher FC (2-1) le 25 novembre.

But n°12

Serge Gnabry (TSG Hoffenheim) à la 62e minute du match de Bundesliga contre le RB Leipzig (4-0) le 2 décembre.

