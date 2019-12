Podolski buteur avec le Vissel Kobe

Lukas Podolski n’a pas perdu le sens du but. Joueur du Vissel Kobe, pensionnaire de J-League (première division japonaise), depuis mars 2017, le champion du monde 2014 a permis ce matin à son équipe de s’imposer 2-0 face au Cerezo Osaka en inscrivant le deuxième but des siens à la 83e minute. Il s’agit du tout premier but de Lukas Podolski cette saison dans le championnat japonais.

Avec cette victoire, la première en championnat cette saison, Podolski et ses coéquipiers remontent à la huitième place au classement (sur 18). En quatre journées de championnat, le Vissel Kobe compte une victoire, deux matchs nuls et une défaite. Cinq points séparent le club de l’ancien joueur de Cologne de la première place occupée par le Kawasaki Frontale.