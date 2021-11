Plusieurs joueurs en quarantaine : Arnold, Baku et Volland appelés

Le sélectionneur Hansi Flick a appelé Ridle Baku, Maximilian Arnold et Kevin Volland en renfort pour les deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde suite au renvoi en quarantaine de cinq joueurs de l’équipe d’Allemagne.

Pourtant vacciné et ne présentant aucun symptôme, le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle a été testé positif au Covid-19 mardi soir et immédiatement placé à l’isolement.

Outre Niklas Süle, quatre autres joueurs ont été contraints, sur demande des autorités sanitaires, d’effectuer une quarantaine. Malgré des tests négatifs, Karim Adeyemi, Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Serge Gnabry ont été classés comme contacts de catégorie 1. Les cinq joueurs doivent désormais quitter individuellement les quartiers de l'équipe et rentrer à leurs domiciles.

Bierhoff : « La santé passe avant tout »

Tous les autres joueurs de l'équipe nationale qui à l'instar du staff et de toute la délégation autour de l’équipe ont été testés négatifs continuent de se préparer comme prévu pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde.

Oliver Bierhoff, le directeur sportif de l’équipe d’Allemagne s’est exprimé mardi à propos de ces questions sanitaires. « Le nombre d’infections au Covid a fortement augmenté ces dernières semaines. C'est pourquoi nous continuons à appliquer les règles d'hygiène et de comportement sanitaire de manière cohérente lors de ces deux derniers rassemblements de l'année, afin d'agir de la manière la plus responsable possible compte tenu de la situation actuelle. C'est une nouvelle amère pour le staff et pour le groupe, si peu de temps avant les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde. Mais bien sûr la santé passe avant tout. Je souhaite un prompt rétablissement au joueur testé positif et espère qu’il continuera à de pas présenter de symptôme. »