Pluie de buts pour la dernière de la saison à domicile !

Pour la dernière rencontre de l'année civile devant ses supporters, à la Volkswagen Arena de Wolfsburg, la Mannschaft a réalisé un véritable feu d'artifice offensif, en s'imposant très largement 9-0 contre le Liechtenstein.

Alors que la soirée était marquée par l'hommage au sélectionneur champion du monde Joachim Löw, venu faire ses adieux après 15 années passées à la tête de l'équipe nationale, la partie se décante après à peine 10 minutes de jeu : suite à une intervention d’une rare violence de Hofer sur Goretzka, qui reçoit le crampon du défenseur au niveau du coup, l’arbitre n’a pas d’autre choix que de désigner le point de penalty et d’exclure le fautif. Le joueur du Bayern Munich doit quitter le terrain un moment pour être soigné, mais peut reprendre sa place, alors que Gündogan ne manque pas l’occasion d’ouvrir le score en prenant le gardien à contrepied (11e). Un peu plus tard, Kaufmann tente de dévier un centre venu de la gauche de Günter et trompe involontairement son propre gardien (20e). Les Allemands profitent alors de leur temps fort pour ajouter deux nouveaux buts, coup sur coup : d’abord via Leroy Sané qui, bien servi par Goretzka, remporte son face à face avec le gardien (22e) puis par l’intermédiaire de Reus, qui profite d’un ballon relâché par le gardien pour pousser le ballon au fond des filets.

L’équipe de Hansi Flick rentre aux vestiaires avec une avance de quatre buts.

Deux changements sont effectués à la pause : Florian Neuhaus remplace Leon Goretzka, alors que Lukas Nmecha effectue ses grands débuts en équipe nationale, en faisant son entrée à la place de Jonas Hofmann. Et la deuxième période reprend sur les mêmes bases que la première ; Leroy Sané n’a besoin que de quatre minutes pour inscrire un doublé, à la réception d’un centre en retrait de Reus (49e). Dans le dernier quart d’heure, Thomas Müller apporte sa pierre à l’édifice en inscrivant à son tour un doublé (76e, 86e), deux réalisations entrecoupées par celle de Ridle Baku (80e) devant son public, d’une belle frappe enroulée du pied gauche.

Pour conclure une rencontre à sens unique, le défenseur Maximilian Göppel ajoute un nouveau but contre son camp (89e), permettant à l’équipe d’Allemagne de remporter une victoire spectaculaire 9-0.

La Mannschaft, déjà assurée d’être qualifiée pour la Coupe du monde 2022, accroit son avance en tête du groupe J avec 24 points en 9 matchs.

Müller : « Toujours marquer un but de plus »

Hansi Flick : Bien sûr, je suis satisfait. Je suis heureux que Jogi Löw ait vu neuf buts lors de ses adieux. L'atmosphère était fantastique. Lorsque vous marquez autant de buts et que vous êtes applaudi comme ça, c'est génial. Il était important que nous marquions ces deux buts rapidement. Nous avons continué à pousser pour en mettre d’autres, l’espace devant le but était toujours bien occupé, même quand nous étions en infériorité numérique.

Thomas Müller : Il faut faire la part des choses. Il est vrai que nous n'avons pas d'adversaires extrêmement difficiles dans notre groupe, mais il y a une grande ambiance lors des matchs à domicile. Quand le Liechtenstein a reçu un carton rouge, bien sûr c’est devenu plus facile pour nous. Nous voulions toujours marquer un but de plus, on peut parler d'une grande soirée.

Marco Reus : C'était bien que le match se joue à guichets fermés. C'était une motivation supplémentaire pour marquer plus de buts que lors du premier match. Je sens la confiance du sélectionneur, ce qui plaît à tous les joueurs. J'essaie d’être performant sur le terrain et d’apporter des solutions dans le jeu. Il est important de prendre chaque match au sérieux, de sortir du terrain avec l’impression d’avoir donné le maximum et de mettre en place la philosophie de jeu du coach sur le terrain. Ces matchs sont positifs car ils permettent de régler les automatismes.