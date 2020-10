Pluie de buts à Cologne : 3-3 contre la Suisse

L’équipe d’Allemagne a concédé un deuxième match nul cette saison en UEFA Nations League face à l’équipe de Suisse. Mardi soir à Cologne, la Mannschaft et la Nati se sont quittées dos à dos sur un score de 3-3, à la suite d’un match renversant qui a vu l’Allemagne trouver les ressources pour égaliser à deux reprises.

C’est avec trois nouveaux titulaires par rapport au match à Kiev contre l’Ukraine (2-1) samedi soir que l’Allemagne a débuté la rencontre, avec Robin Gosens, Kai Havertz et Timo Werner alignés à la place de Marcel Halstenberg, Niklas Süle et Julian Draxler. La composition : Neuer (C) – Gosens, Rüdiger, Ginter, Klostermann, Kroos, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Havertz, Werner.

Ultra-réalistes, les Helvètes ont rapidement pris deux longueurs d’avance grâce à des buts de Gavranović (5e) et Freuler (26e), avant de voir les hommes de Joachim Löw revenir à égalité grâce à Timo Werner (28e) et Kai Havertz (55e), tous les deux buteurs sur des frappes croisées millimétrées à la suite de percées solitaires. Une minute plus tard seulement, l’équipe de Vladimir Petković a repris l’avantage grâce à un second but de Gavranović (56e), imité aussitôt par Serge Gnabry, auteur d’une magnifique talonnade pour l’égalisation à 3-3 (60e). Un match nul qui permet ainsi à la Mannschaft de conserver sa deuxième place dans le groupe 4 avec six points, derrière l’Espagne (7), dominée dans le même temps par l’Ukraine (1-0).

Désormais invaincue depuis 10 matchs, la Mannschaft achève ce rassemblement avant de se réunir à nouveau dès le mois prochain pour ses derniers matchs de l’année 2020, contre la République tchèque (amical, le 11 novembre à 19h), l’Ukraine (Nations League, le 14 novembre à 20h45) et l’Espagne (Nations League, le 17 novembre à 20h45).

[dfb]