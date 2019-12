Philipp Lahm : « Que l’Allemagne soit heureuse de cette candidature »

Lors de la grande assemblée générale de la DFB le vendredi 8 décembre, Philipp Lahm a été nommé sixième « Capitaine d’Honneur » de l’histoire du football allemand ainsi qu’ambassadeur officiel de la candidature de l’Allemagne à l’organisation de l’EURO 2024. En interview pour DFB.de, le champion du monde 2014 est revenu sur cette double distinction.

Question : Monsieur Lahm, l’assemblée générale extraordinaire de la DFB vous a nommé capitaine d’honneur. Que signifie cette distinction pour vous ?

Philipp Lahm : C’est quelque chose de très spécial que d’être élevé au même rang que des joueurs comme Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann. C’est un grand honneur.

Question : Vous avez été nommé capitaine d’honneur de la DFB, mais également ambassadeur officiel de la candidature allemande pour l’organisation de l’EURO 2024. Comment jugez-vous cette responsabilité ?

Philipp Lahm : Je suis très impatient de jouer ce rôle, c’est un très beau challenge de ramener un EURO en Allemagne. Je me souviens très bien de l’importance qu’a eue la Coupe du monde 2006 pour le pays. Je désire apporter ma contribution afin de donner cette chance aux générations nouvelles. Pas uniquement aux nouvelles générations de joueurs, mais aussi de spectateurs et à toute la population allemande. C’est très spécial lorsqu’un tel tournoi a lieu juste devant ta porte. Mon objectif est que toute l’Allemagne soit heureuse de cette candidature lorsque nous la déposerons auprès de l’UEFA l’année prochaine. Notre rôle est désormais de porter au sein de la société les valeurs que le football sait véhiculer.

Question : Quelles sont ces valeurs ?

Philipp Lahm : Le football est un sport qui nous unit, par delà toutes les frontières. Dans un monde rempli d’incertitudes, les règles, le respect et le vivre-ensemble sont d’autant plus importants. Le football gagne ainsi lui aussi en importance. Il œuvre pour l’intégration.

Question : Quels sont les arguments de l’Allemagne pour l’organisation de l’EURO 2024 ?

Philipp Lahm : En Allemagne, nous possédons des infrastructures modernes et de grande qualité, nous savons bien organiser les événements et avons l’expérience nécessaire. Nous pouvons montrer une nouvelle fois après 2006 que nous sommes un pays ouvert et que les gens qui vivent ici sont très hospitaliers.

[dfb]