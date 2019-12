Philipp Lahm à la tête de l’organisation de l’EURO 2024

Alors que la Fédération allemande de football (DFB) devrait se voir attribuer l’organisation de l’EURO 2024 le 27 septembre prochain à Nyon, Philipp Lahm a été nommé à la tête de l’organisation de l’évènement. Pour mener à bien ce travail sur le long terme, le capitaine d’honneur de la Mannschaft s’associe au secrétaire général de la DFB Friedrich Curtius. Jusqu’ici ambassadeur de la candidature allemande pour l’EURO 2024, le joueur aux 113 sélections occupera dans ses nouvelles fonctions un poste de membre délégué de la présidence de la DFB et apportera son expérience sur des thématiques sportives au sein des différents organes de la fédération.

« Cela a toujours été mon souhait, depuis le début de mon engagement en tant qu’ambassadeur pour l’EURO 2024, d’assumer une responsabilité sur le long terme. » a déclaré Philipp Lahm. « Cette nouvelle mission en tant que chef du comité d’organisation m’offre une opportunité très intéressante. En tant qu’international et plus récemment en tant qu’ambassadeur pour l’EURO 2024, j’ai pu apprécier le professionnalisme de la DFB en toutes circonstances. C’est pourquoi je me réjouis de faire partie de cette équipe. Je vais tout mettre en œuvre dans les prochaines semaines, conjointement avec l’équipe de la candidature allemande, pour que l’organisation de l’EURO 2024 revienne à l’Allemagne. »

Grindel : « Lahm a effectué un incroyable travail en tant qu’ambassadeur »

Le président de la DFB Reinhard Grindel s’est exprimé à propos de cette nomination : « La décision de lier Philipp Lahm à la fédération sur le long terme a eu lieu grâce à une étroite collaboration et une large approbation de la présidence de la DFB ainsi que des représentants de la Bundesliga. Philipp Lahm a effectué un incroyable travail en tant qu’ambassadeur de la candidature de l’EURO 2024 et je suis convaincu que cela sera également le cas après le 27 septembre. »

Le secrétaire général de la DFB Friedrich Curtius a également réagi à la nomination du champion du monde 2014 : « Je suis très heureux à titre personnel que nous ayons pu prendre une décision aussi importante préparée de longue date de façon conjointe et surtout confidentielle. De sa carrière de joueur, Philipp Lahm tire une très grande expérience sur le plan sportif qu’il va pouvoir apporter en tant que responsable de l’organisation de l’EURO 2024. »

Les missions précises du nouveau chef de l’organisation de l’EURO 2024 ainsi que les questions structurelles concernant le comité d’organisation allemand seront définies par la DFB en étroite collaboration avec l’UEFA.