Peter, Gwinn et Petermann de retour contre l’Autriche

Pour le premier match international après la qualification pour la Coupe du monde 2019 en France, le 6 octobre à Essen contre l’Autriche, l’entraîneur Horst Hrubesch a fait appel à 22 joueuses. Lena Petermann (1. FFC Turbine Potsdam) et Babett Peter (VfL Wolfsbourg) font leur retour de blessure. Giulia Gwinn (SC Fribourg), qui a participé cet été à la Coupe du monde U-20, connaîtra peut-être sa deuxième sélection avec les A.

Melanie Leupolz (Bayern Munich) et Lena Goeßling (VfL Wolfsbourg) sont absentes pour cause de blessure ou de maladie, tout comme la meneuse de jeu Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), Hasret Kayikci (SC Fribourg), Tabea Kemme (FC Arsenal), Laura Benkarth (FC Bayern Munich) et Anna Blässe (VfL Wolfsbourg). Kathrin Hendrich, retenue en consultation avec son club du FC Bayern Munich pour prendre le temps de revenir à 100 % après sa blessure.

Hrubesch : « La préparation pour la Coupe du monde commence maintenant »

Horst Hrubesch : « Pour nous, la préparation pour la Coupe du monde commence maintenant. Nous voulons développer les bonnes prestations que nous avons délivrées lors des derniers matchs et travailler avec concentration pour optimiser certaines choses et créer des automatismes. D’un autre côté, c’est tout naturellement notre objectif et notre prétention que de montrer du beau jeu et de gagner contre l’Autriche. »

Les deux équipes ne se sont rencontrées qu’une fois dans leur histoire : c’était le 22 octobre 2016 à Ratisbonne. Les Allemandes l’avaient emporté 4-2. L'année suivante, l'Autriche se qualifiait pour les demi-finales de son EURO, aux Pays-Bas, et s’était incliné aux tirs au but contre le Danemark. L’Autriche a manqué de peu une qualification pour la Coupe du monde 2019 en France.