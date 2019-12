Pernille Harder : « Nous sommes prévenues »

La finale de la Ligue des Champions féminine n’est plus qu’à une marche. Pour y accéder, les footballeuses du VfL Wolfsbourg devront franchir un énorme obstacle. En demi-finale, l’équipe de l’entraineur Stefan Lerch rencontrera le FC Chelsea. Le match aller a lieu ce dimanche (à 19h05) en Angleterre. Pernille Harder, l’attaquante de Wolfsbourg, est en très grande forme depuis quelques semaines. Dans cette interview pour DFB.de, l’internationale danoise de 25 ans parle du duel contre Chelsea, de ses rêves de remporter le triplé et de tout ce qu’elle a vécu jusqu’à présent à Wolfsbourg.

DFB.de : Madame Harder, est-ce que la tension est forte avant cette demi-finale de Ligue des Champions ?

Pernille Harder : La tension est finalement montée de jour en jour. Je ne parlerais pas de pression. Je me réjouis énormément. Ces confrontations sont les gros matchs que l’on prépare longtemps à l’avance dans une saison. Nous voulons montrer que nous sommes prêtes à pouvoir aller en finale.

DFB.de : Qu’est-ce qu’il vous faudra pour y parvenir ?

Harder : Il faudra une superbe performance de notre part. Jusqu’à présent, Chelsea reste sur une super série en Ligue des Champions et est également dans le haut de tableau du championnat anglais. C’est une excellente équipe. Mais cela est également valable pour nous. Si nous parvenons à utiliser toutes nos qualités sur le terrain, nous avons de grandes chances de nous qualifier en finale. J’en suis absolument convaincue.

DFB.de : Chelsea a déjà affronté le Bayern Munich, Montpellier et Rosengard en Ligue des Champions – que des grandes équipes.

Harder : Oui, bien sûr. Nous sommes prévenues. On ne se qualifie pas en demi-finale de Ligue des Champions avec de la chance. Le parcours de Chelsea est impressionnant. Elles ont éliminé de très forts adversaires.

DFB.de : Qu’est-ce qui les rend si fortes ?

Harder : L’ensemble fonctionne bien. Elles sont très bonnes défensivement. Devant, elles ont également des joueuses rapides et dangereuses que nous ne devons pas quitter des yeux. Je pense par exemple à Ramona Bachmann qui était auparavant sous contrat à Wolfsbourg. Nous voulons quitter Londres dans une position favorable pour bien aborder le match retour la semaine prochaine. Ce sera ma première demi-finale de Ligue des Champions. Et je ferai tout pour que ce ne soit pas la dernière étape de cette aventure.

DFB.de : Rêvez-vous d’une finale ?

Harder : Pas que d’une finale. Je rêve de gagner la Ligue des Champions. C’est la plus grande compétition que l’on peut remporter en club. Mais nous faisons attention à bien prendre les choses les unes après les autres. Nous savons pertinemment que Chelsea sera un énorme obstacle à franchir. Mais nous sommes dans une situation où nous pouvons le faire.

DFB.de : D’où vous vient cette confiance ?

Harder : Nous faisons une super saison jusqu’à présent. Nous nous sommes qualifiées en finale de coupe d’Allemagne la semaine dernière. Nous rencontrerons le Bayern Munich en finale le 19 mai. Ce sera une grande journée. Nous sommes en tête de la Frauen-Allianz Bundesliga. Nous avons travaillé dur pour faire le plein de confiance. Tout est possible.

DFB.de : Le triplé aussi ?

Harder : Nous en avons l’opportunité. Mais pour ce faire, il faut que tout se passe bien. Toute notre concentration est dirigée vers le match contre Chelsea. Le reste doit attendre.

DFB.de : Vous êtes à Wolfsbourg depuis un an et demi. Tout se passe bien depuis votre arrivée ?

Harder : J’ai été très bien accueillie ici et j’ai pu progresser comme il fallait. Ce fut la bonne décision de franchir ce palier. Le club est à la fois familial et très professionnel. C’est la combinaison parfaite. De plus, nous avons beaucoup de qualité dans cet effectif. Cela procure un grand plaisir de jouer au foot ici.

DFB.de : Quel bilan sportif tirez-vous de votre expérience à Wolfsbourg ?

Harder : Il va toujours en s’améliorant. J’ai eu beaucoup de temps de jeu cette saison et ai marqué régulièrement. Mais les buts ne font pas tout. Pour moi, c’est l’esprit d’équipe qui est le plus important. Je me sens bien ici – sur le terrain comme en dehors. Selon moi, c’est une condition essentielle pour réussir. Et en plus de cela, il est clair pour moi que je ne peux réussir en tant qu’attaquante que si je suis mise dans les bonnes dispositions par mes coéquipières. Jusqu’à maintenant, c’est absolument le cas.

DFB.de : Les choses sérieuses continuent après le match contre Chelsea puisque vous affronterez le FF USV Jena en Frauen-Allianz Bundesliga mercredi.

Harder : Honnêtement, je ne regarde pas encore en avant. Jusqu’à la fin de la saison, nous n’avons presque que des semaines anglaises. Nous pouvons faire quelque chose de grand si nous ne perdons pas notre concentration. Nous ne devons avoir que le prochain match en tête.

DFB.de : Ne craignez-vous pas que cette pression devienne contraignante à un moment donné ?

Harder : Non, je ne crois pas. Nous avons une grande qualité dans la largeur. Si une joueuse a besoin de prendre une pause, elle l’obtient et est remplacée sans que nous perdions en qualité. Nous sommes une équipe qui veut gagner des titres. Nous savons que tout dérapage peut avoir des conséquences.

[sw]