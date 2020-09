Pas de triplé pour Wolfsburg

Après un doublé Coupe-championnat au niveau national, les rêves de triplé s’envolent pour le VfL Wolfsburg. Les Allemandes s’inclinent en finale 3-1 face à L’Olympique lyonnais, qui remporte ainsi sa 5e Ligue des champions consécutive.

Les Gones ouvrent le score par l’intermédiaire d’Eugénie Le Sommer, dont la frappe est d’abord repoussée par Abt mais qui parvient à trouver la faille en deux temps (25e). Kumagai fait le break juste avant la mi-temps d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (44e).

Au retour des vestiaires, les joueuses de Wolfsburg poussent afin revenir dans la rencontre. Leurs efforts sont récompensés à la 57e minute lorsqu’Alexandra Popp parvient à réduire l’écart de la tête à bout portant. Il reste alors plus d’une demi-heure à jouer et la partie semble totalement relancée. Malheureusement, la rencontre est alors beaucoup plus fermée, et il faut attendre la 88e minute pour assister à la prochaine action réellement dangereuse. Ce sont les Lyonnaises qui se mettent en évidence : suite à un corner mal dégagé, Gunnarsdottir pousse le ballon dans le but vide. L’OL prend un avantage définit, lui permettant de soulever la Coupe aux grandes oreilles pour la 7e fois de son histoire.

Les joueuses de Stephan Lerch peuvent malgré tout être fières de leur parcours et de leur magnifique saison, ponctuée par deux titres nationaux et une finale de Coupe d’Europe.