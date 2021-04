Pas de spectateurs pour la finale à Berlin

Prévue le 13 mai 2021 au stade olympique de Berlin, la prochaine finale de Coupe d’Allemagne ne pourra accueillir de spectateurs. La réglementation sanitaire actuellement en vigueur dans la capitale rendant toute demande d’autorisation de spectateurs impossible jusqu’au 9 mai, la finale du DFB-Pokal devra se disputer devant des tribunes vides pour la deuxième année consécutive.

La finale mettra aux prises les vainqueurs des demi-finales entre le SV Werder Brême et le RB Leipzig (le 30 avril à 20h30) et entre le Borussia Dortmund et Holstein Kiel (le 1er mai à 20h30).

[dfb]