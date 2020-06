Pas de procédures disciplinaires pour les hommages à George Floyd

La commission de contrôle de la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé qu’elle ne lancerait pas de procédures disciplinaires contre les joueurs de Bundesliga Achraf Hakimi, Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Weston McKennie (FC Schalke 04) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) suite à leurs manifestations de solidarité et d’antiracisme en lien avec la mort brutale de George Floyd, et qu’elle resterait fidèle à cette ligne si jamais les hommages au défunt citoyen américain venaient à se multiplier lors des journées de championnat futures.

Anton Nachreiner, président de l’organe de contrôle, et Rainer Koch, 1er vice-président de la DFB en charge des questions juridiques, ont déclaré : « La commission de contrôle de la DFB veille bien entendu toujours au respect des règles du jeu de la FIFA et du règlement de la DFB. Dans le cas présent, il s’agit néanmoins d’actions antiracistes spécifiques de la part des joueurs, qui véhiculent ainsi des valeurs défendues également et en tout temps par la DFB. Pour cette raison, aucune procédure ne sera engagée, aussi bien pour les actions concernées que pour toute action antiraciste comparable au cours des prochaines semaines. »

Fritz Keller : « Les joueurs ont notre respect et notre compréhension »

Fritz Keller, président de la Fédération : « Je salue pleinement la décision clairvoyante de la commission, et je m’en réjouis. La DFB rejette fermement toute forme de racisme, de discrimination, et de violence. Elle défend la tolérance, l’ouverture, et la diversité : des valeurs qui sont ancrées dans la charte de la DFB. Les joueurs ont tout notre respect et notre compréhension pour leurs actions. »

Lors de la 29e journée de Bundesliga, Hakimi, McKennie, Sancho et Thuram avaient protesté contre le racisme par l’intermédiaire de gestes ou d’inscriptions sur leurs tenues de match, suite à la mort de George Floyd. À la lumière des règles de la FIFA disposant que la manifestation de messages à caractère politique, religieux ou personnel est interdite, la commission de contrôle de la DFB avait examiné les faits et recueilli les avis des joueurs concernés.

[dfb]