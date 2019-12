Paderborn-Hambourg : la deuxième division à l’honneur

Avant même d’aborder ces quarts de finale, une chose est sûre : au moins une équipe de deuxième division figurera dans le dernier carré de la Coupe d’Allemagne. À l’affiche, un duel entre le SC Paderborn et l’ancien « Dinosaure » de Bundesliga, le Hambourg SV, à guichets fermés.

Les visiteurs retrouvent les quarts de finale après s’y être hissés l’an passé. Tombeurs cette saison d’Ingolstadt, du Chemie Leipzig et de Duisburg aux tours précédents, leur chance d’accéder en demi-finale de Coupe d’Allemagne ne semble jamais avoir été aussi grande. Ce qu’ils ont manqué de faire l’année dernière, défaits lourdement par le club le plus titré de la compétition, le Bayern Munich, 6-0 : une marche bien trop haute.

En face Hambourg se présente en quarts de finale pour la troisième fois en six ans après avoir éliminé tour à tour le TuS Erndtebrück, le Wehen Wiesbaden et le promu Nuremberg. Il faut toutefois remonter 10 ans en arrière pour retrouver un succès des Nordistes à ce stade de la compétition, avant de voir leur chemin s’arrêter aux portes de la finale contre le Werder Brême. Les « Dinosaures » ont dernièrement été sacrés dans cette compétition lors de la saison 1986/87.

Une histoire entachée de scandales

La dernière confrontation entre les deux équipes en Coupe d’Allemagne lors de la saison 2004/05 rappellera encore à certains les heures les plus sombres de la compétition. L’arbitre de la rencontre, Robert Hoyzer, était alors impliqué dans un scandale de plusieurs matchs truqués dont celui-ci, lors duquel plusieurs décisions erronées en faveur du club de Paderborn, vainqueur ce jour-là 4-2 d’Hambourg, avaient fait grand bruit.

Lors de la phase aller en championnat, c’est Hambourg qui prit l’avantage grâce à un succès 1-0 à domicile. Malgré quelques déconvenues ces derniers temps, l’objectif du HSV de retrouver l’élite seulement un an après l’avoir quittée semble bien embarqué. Son adversaire a également montré qu’il fallait compter sur lui en se mêlant un peu plus à la course à la montée après sa victoire 3-1 chez son vis-à-vis au classement, le 1. FC Uninon Berlin.