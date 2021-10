Oliver Bierhoff : « Retrouver les sommets du football mondial »

La Mannschaft s’apprête à affronter la Roumanie, vendredi à Hambourg (20h45). Deux jours avant la rencontre, Oliver Bierhoff, David Raum et Nico Schlotterbeck se sont exprimés devant les médias. DFB.de a rassemblé leurs meilleures déclarations.

Oliver Bierhoff au sujet…

...de la situation de l'équipe nationale : Tout va bien et nous sommes tous détendus. La première phase internationale n'a pas seulement été bonne en raison des résultats ; il y avait généralement une atmosphère très positive. Nous voulons retrouver les sommets du football mondial et nous devons continuer à travailler dur pour essayer d'y parvenir, en maintenant cette tendance. Les bonnes performances suscitent également un plus grand enthousiasme pour l'équipe nationale.

...de la qualité offensive de l’équipe : Malgré l'absence d'un avant-centre classique, nous avons des joueurs dangereux dans nos rangs en attaque. Grâce à la polyvalence de joueurs comme Kai Havertz, Serge Gnabry ou Florian Wirtz, nous pouvons développer notre propre style de jeu. C'est agréable de voir les progrès réalisés et cela montre que nous avons pris la bonne décision en faisant venir des jeunes joueurs.

...de la charge de travail des joueurs : Une année standard avec l'équipe nationale comprend dix matchs. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas certain que cela soit possible en 2022. Ce sera certainement une année spéciale, mais la qualité du jeu et la santé de nos joueurs doit rester au centre de nos réflexions. Alors nous aurons droit à des rencontres passionnantes et engagées.

...de la protection des données : Nous avons décidé, comme de nombreuses autres entreprises, de retirer WhatsApp du système pour des raisons de protection des données. Il ne s'agit pas d'une interdiction, mais d'un signe que la DFB prend en compte cette préoccupation.

David Raum au sujet…

...de son intégration en équipe nationale : Il n’y a que des bons gars ici en équipe nationale. On se sent très vite à l'aise. Je peux apprendre beaucoup de choses ici et j'essaie d’en retirer le plus possible.

...Robin Gosens : C'est une blessure vraiment difficile, je lui souhaite un bon et rapide rétablissement. Il m'a vraiment bien accueilli dans l'équipe, même si nous étions en concurrence à notre poste. Robin est tout simplement une bonne personne et nous espérons tous qu'il reviendra vite.

Nico Schlotterbeck au sujet…

...de la transition entre les U21 et les A : Gagner l’EURO avec les U21 nous a donné beaucoup de confiance pour entrer dans l'équipe première et nous essayons d'être performants ici aussi. Tout le monde ici a une expérience internationale, donc il faut se concentrer à chaque séance et donner le meilleur de soi-même.

...de la perspective de la Coupe du monde : Jouer pour l'Allemagne dans un grand tournoi serait quelque chose de très spécial. Je me suis longtemps entraîné avec mon frère pour réaliser le rêve d’être sélectionné en équipe nationale et je continue à travailler dur dans mon club pour réaliser de bonnes performances et faire à nouveau partie de l'équipe.

