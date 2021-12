Oliver Bierhoff : « Respecter les normes en matière de droits humains »

Bierhoff sur la visite au Qatar :

Une délégation de l’équipe nationale allemande emmenée par le directeur sportif Oliver Bierhoff et le sélectionneur Hansi Flick s’est envolée ce lundi pour le Qatar – le pays organisateur de la prochaine Coupe du monde. Avant son départ, Oliver Bierhoff s’est confié en interview au sujet de l’enthousiasme lié à ce prochain grand tournoi, de la recherche de camp de base et du respect des droits de l’Homme.

DFB.de : Monsieur Bierhoff, vous vous envolez pour un séjour de quatre jours au Qatar, le pays organisateur de la Coupe du monde 2022, en compagnie du sélectionneur Hansi Flick, de ses assistants Danny Röhl et Marcus Sorg ainsi que des coordinateurs Thomas Behesti et Benedikt Höwedes. A quel point êtes-vous impatient de disputer ce tournoi ?

Oliver Bierhoff : Nous sommes très fiers d’avoir été en octobre dernier la toute première nation à se qualifier par la voie sportive pour cette Coupe du monde. Lorsque l’on voit que les deux derniers champions d’Europe, l’Italie et le Portugal, sont obligés de passer par les barrages en mars pour se qualifier et que l’une de ces deux grandes nations de football manquera le prochain Mondial, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Même si, bien sûr, nous sommes conscients du niveau d’adversité que nous avons rencontré dans notre groupe de qualification. Cependant, nous ne voulons pas simplement faire bonne figure lors de cette prochaine Coupe du monde, mais au contraire jouer les premiers rôles. Je ne suis pas le seul à être ambitieux. Les joueurs et le sélectionneur Hansi Flick le sont encore plus. Notre capitaine Manuel Neuer l’a dit au nom de l’équipe : les joueurs veulent être champions du monde. C'est une exigence qu'ils se fixent eux-mêmes, eux qui se mesurent régulièrement aux meilleurs joueurs du monde dans leurs clubs. Ils débutent chaque tournoi pour le gagner. Ce sera aussi le cas au Qatar. Sinon, beaucoup de choses seront différentes lors de cette Coupe du monde.

DFB.de : Que voulez-vous dire concrètement ?

Bierhoff : Ce sera la première Coupe du monde dans le monde musulman, qui plus est en hiver, les championnats nationaux seront interrompus et il n'y aura donc guère de temps de préparation. Surtout, la FIFA a décidé en novembre 2017 d'appliquer des critères minimaux en matière de droits de l'homme pour tous les tournois à venir - et que les normes correspondantes en matière de protection du travail, de liberté d'expression ou d'inclusion devraient être garanties avant même l'attribution. C'est pourquoi, alors que nous allons examiner dans les prochains jours au Qatar plusieurs quartiers possibles pour les équipes, nous allons également appliquer des critères que l'on connaît habituellement surtout dans le domaine économique. Il ne suffira pas de regarder quel quartier offre les meilleures conditions pour le succès sportif. Nous voulons nous assurer, à l'aide d'entretiens, d'analyses et d'accords, que nos partenaires commerciaux et prestataires de services sur place s'engagent à respecter les normes en matière de droits de l'homme et de droit du travail, et qu'ils le documentent.

DFB.de : Comment cela peut-il se présenter ?

Bierhoff : Il est très important pour nous de mettre en place un processus raisonnable de contrôle des normes de travail. La DFB est en contact avec la FIFA, l'UEFA et d'autres fédérations afin de définir des normes et des procédures de vérification.

DFB.de : Au-delà de ce processus, que prévoyez-vous encore en amont de la Coupe du monde, compte tenu de la situation au Qatar ?

Bierhoff : La DFB est en contact avec des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch et Amnesty International, j'ai déjà rencontré personnellement des représentants. Maintenant que nous sommes qualifiés pour le tournoi et que les planifications deviennent plus concrètes, nous voulons renforcer cet échange. Nous prévoyons par exemple un échange d'informations avec l'équipe dans le cadre de la prochaine période de matchs internationaux. Nous souhaitons que les joueurs soient bien informés, même au-delà du sport. Il s'agit avant tout d'écouter et d'apprendre des experts qui connaissent les conditions sur place de leur propre expérience, afin de pouvoir nous faire une idée aussi objective que possible. Les fans doivent également être entendus. Nous entendons toujours le même message : même si tout n'est pas encore parfait, beaucoup de choses se sont déjà améliorées au Qatar, les progrès sont importants. Nous devons maintenant faire pression tous ensemble pour qu'ils soient durables. Donnons une chance au tournoi du Qatar.

DFB.de : Quel est votre programme au Qatar ?

Bierhoff : Outre la demi-finale de la FIFA Arab Cup à Doha, nous voulons avant tout visiter plusieurs quartiers sur place, recueillir des informations et des impressions, entrer en contact avec les gens et ensuite, si possible, prendre une décision pour un site afin de faciliter l’organisation. La question fondamentale qui se pose au Qatar est la suivante : allons-nous nous installer dans la capitale Doha afin d'avoir des trajets aussi courts que possible malgré la forte circulation attendue pendant la Coupe du monde ? Ou allons-nous aux portes de la capitale, où nous pourrons nous entraîner et vivre plus tranquillement et peut-être créer notre propre petite oasis comme au Brésil en 2014, mais où nous devrons pour cela accepter des trajets plus longs ? Les distances au Qatar sont en général très raisonnables par rapport aux précédents pays organisateurs de la Coupe du monde. Nous espérons bien sûr que les conditions générales seront parfaites pour l'équipe, afin de créer des conditions optimales pour le succès sportif. Mais cette fois-ci, nous devons aussi regarder ce qu’il se passe en coulisses et nous ne construirons certainement pas nos propres quartiers.